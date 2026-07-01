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Empresa revela quando pretende tirar do papel a cidade de data centers de Eldorado do Sul

Empreendimento aguarda os licenciamentos ambiental, urbanístico e viário. Previsão de investimento inicial é de R$ 3 bilhões

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Anderson Aires

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