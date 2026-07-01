Empresa revela quando pretende tirar do papel a cidade de data centers de Eldorado do Sul

Fialho durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1º). Anderson Aires / Agência RBS

Um dos projetos que promete reforçar o polo tecnológico do Estado, a cidade de data centers da Scala, em Eldorado do Sul, deve começar a ganhar forma a partir de 2027 e entrar em operação entre o fim de 2028 e início de 2029. A previsão de investimento inicial de R$ 3 bilhões.

Responsável pelo empreendimento, o vice-presidente sênior da Scala Data Centers, Luciano Fialho, atualizou detalhes sobre o cronograma de instalação do Scala AI City na edição desta quarta-feira (1º) do Tá na Mesa, realizado pela Federação das Entidades Empresariais do RS (Federasul). Antes da reunião-almoço, ele recebeu jornalistas em uma coletiva de imprensa.

Após vencer a fase de finalização do plano de negócios, o empreendimento agora aguarda os licenciamentos ambiental, urbanístico e viário, segundo Fialho. Caso essa etapa avance ainda neste ano, a operação do local deve começar entre o fim de 2028 e início de 2029, segundo o vice-presidente.

— A gente pretende fazer uma parte substancial disso em 2027, urbanizar o campo e começar a construir em algum momento em 2028. Não tem as datas exatas, isso depende, obviamente, de licenciamento e cronograma de obras ser aprovado pela prefeitura — explica.

No licenciamento ambiental, o executivo destaca que o processo foi aberto em maio na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e segue em tramitação. A Fepam, por meio de nota, informou que, após o protocolo, o processo passa pela etapa de análise técnica das equipes do órgão.

Nessa fase, será realizada a avaliação da documentação e dos estudos apresentados pela Scala. Caso necessário, "poderão ser solicitadas informações e complementações técnicas para subsidiar a análise do processo", segundo o órgão.

Fialho afirmou que a expectativa é de que o trâmite seja encerrado ainda neste segundo semestre. Os demais licenciamentos também devem sair nesse prazo, pois estão "de certa forma conectados", mesmo que em instâncias diferentes, segundo Fialho.

HUB de inteligência artificial

O projeto Scala AI City busca transformar o Estado em um hub estratégico para o processamento de inteligência artificial (IA), em uma região com disponibilidade de energia renovável e a conectividade de cabos de internet submarinos na região.

O projeto prevê um investimento inicial de R$ 3 bilhões para uma estrutura de 50 megawatts (MW), com possibilidade de expansão para até 5 gigawatts (GW). O foco da operação no local será em inteligência artificial. Ao contrário dos data centers de "nuvem" comuns, a cidade dos data centers é projetada para a alta densidade exigida pelo processamento de IA em larga escala.

Projeção de como ficaria a cidade de data centers da Scala. Scala / Divulgação

Sobre o consumo de água no local para resfriamento, um dos principais pontos citados por ambientalistas, o executivo afirma que a estrutura vai usar o sistema de resfriamento chamado closed loop (circuito fechado).

Nesse modelo, a água circula internamente sem necessidade de renovação constante ou consumo intensivo. Além disso, esclarece que o projeto utiliza o excedente de energia da subestação Guaíba 3, sem competir com o consumo das residências locais, segundo o vice-presidente.

Ao ser questionado sobre eventuais contestações jurídicas sobre o empreendimento, a exemplo do que ocorreu com a CMPC, Fialho afirmou que são projetos diferentes e que a empresa não está prevendo obstáculos nesse sentido.

Equipamentos e prazos

Fialho também destacou um desafio no âmbito do cronograma da instalação: a aquisição de equipamentos e os prazos de entrega. O executivo destaca que esses fatores são, na verdade, os grandes definidores do cronograma de construção, sendo um obstáculo maior do que a própria obra. Isso porque, com uma demanda grande por equipamentos e insumos usados nesses complexos, prazos de entrega e de instalação podem ser embaraçados:

— Tem um lead time de entrega nas empresas. O mundo inteiro está construindo data center, centro de processamento de dados. Construir o tijolo é muito simples, proporcionalmente. O que é difícil é você receber esses equipamentos. São equipamentos grandes, sofisticados, caros e tem um timing para ser entregue, além de um timing de instalação.

Além disso, ele destaca que a instalação dos equipamentos também demanda uma mão de obra altamente especializada.

Fialho afirmou que, para responder sobre o legado e a geração de riqueza do projeto, a Scala contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para realizar um estudo sobre os impactos dos investimentos em infraestrutura digital, que deve ser lançado na próxima terça-feira (7) em Brasília. Esse estudo também deve trazer dados mais precisos sobre o impacto nos empregos.