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"É mais que um trabalho, é um compromisso com a vida": como costureiras mudaram a realidade de bairro em Porto Alegre

Há 30 anos, a Cooperativa Univens — Unidas Venceremos —, gera renda, oportunidade e renovação para a comunidade do seu entorno

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Bruna Oliveira

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