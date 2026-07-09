Duas portarias com novas regras para publicidade de apostas serão publicadas nesta sexta, diz Durigan

Novas regras entram em vigor dia 17 e exigem advertências sobre riscos nas propagandas de apostas online. Bruno Peres / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou, nesta quinta-feira (9), o endurecimento das regras para publicidade de empresas de aposta online de quota fixa, as bets, no país. As ações estarão em duas portarias previstas para serem publicadas na sexta-feira (10), e que passam a ter efeito no dia 17.

O ministério já vinha estudando medidas do tipo desde o fim de junho. A ideia era implementar as novas regras no começo deste mês, ainda durante as transmissões da Copa do Mundo.

Uma das medidas obriga que as propagandas de bets sejam acompanhadas de advertências sobre potenciais efeitos nocivos.

Os modelos têm a mensagem "Ministério da Fazenda adverte:", seguida pelas opções "apostar pode fazer você perder dinheiro", "apostar pode causar dependência", ou "aposta não é investimento."

A segunda portaria, em parceria com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, cria uma série de proibições nas propagandas.

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Bets regulares ficam proibidas de usar comentários de especialistas, que indiquem um verniz "técnico" à aposta, e de vender as apostas como ganho de investimento ou qualquer tipo de solução para os apostadores.