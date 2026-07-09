Economia

Ministério da Fazenda

Duas portarias com novas regras para publicidade de apostas serão publicadas nesta sexta, diz Durigan

Uma das medidas obriga que as propagandas de bets sejam acompanhadas de advertências sobre potenciais efeitos nocivos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Estadão Conteúdo

Cícero Cotrim, Flávia Said e Mateus Maia

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS