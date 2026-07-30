Desemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em junho, segundo IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho de 2026. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em igual período de 2025, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 5,8%. No trimestre móvel encerrado em maio de 2026, a taxa de desocupação estava em 5,6%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.738,00 no trimestre encerrado em junho. O resultado representa alta de 2,8% em relação ao mesmo trimestre de 2025.
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 380,3 bilhões no trimestre encerrado em junho, alta de 3,6% ante igual período do ano passado.