Economia

Pnad Contínua

Desemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em junho, segundo IBGE

No período concluído em maio de 2026, o índice estava em 5,6%

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Estadão Conteúdo

Gabriela da Cunha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS