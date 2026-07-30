Desemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em junho, segundo IBGE

Taxa de desocupação no Brasil registrou queda em relação ao trimestre encerrado em maio de 2026. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho de 2026. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em igual período de 2025, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 5,8%. No trimestre móvel encerrado em maio de 2026, a taxa de desocupação estava em 5,6%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.738,00 no trimestre encerrado em junho. O resultado representa alta de 2,8% em relação ao mesmo trimestre de 2025.