Economia

Fugindo da inadimplência
Notícia

Custo de vida alto e renda limitada fazem brasileiro tirar dinheiro de investimentos para pagar dívidas

Segundo levantamento da Serasa, 40% daqueles que têm valores aplicados já resgataram recursos para sair do vermelho

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Bruna Oliveira

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