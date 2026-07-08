A consulta ao lote de restituição automática, chamado de cashback, do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) abre nesta quarta-feira (8) a partir das 9h no site da Receita Federal.
Podem ser restituídos os contribuintes que possuem chave Pix com o número do CPF e não estavam obrigados a declarar o IRPF em 2025, mas tiveram desconto do imposto em 2024 (veja mais critérios abaixo).
Os valores serão pagos a cerca de 3,5 milhões de contribuintes em parcela única no dia 15 de julho. O lote extra não integra o calendário regular de restituições do IRPF 2026, que continuarão sendo pagas normalmente.
O cashback do Imposto de Renda é um projeto-piloto da Receita Federal. Utiliza informações já disponíveis nas bases de dados da Receita Federal para elaborar automaticamente uma declaração no modelo simplificado, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.
Quem pode ser restituído?
Conforme informações da Receita, poderão estar contemplados no lote extra da restituição:
- Contribuintes que não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF de 2025
- Contribuintes que não apresentaram a declaração de 2025 por iniciativa própria
- Contribuintes que tiveram imposto de renda retido em 2024
- Contribuintes que possuem até R$ 1 mil para receber
- Contribuintes cujo CPF estava em situação regular e possuíam chave Pix vinculada ao CPF no final do mês de junho de 2026
Quem não vai receber?
Cerca de 500 mil contribuintes que não têm o CPF como chave Pix não serão restituídos. Além disso, quem não está nesta lista de restituição automática pode entregar uma declaração à Receita Federal para obter acesso aos valores — a regra se aplica para as declarações enviadas em 2025 e 2026. Há a possibilidade de conseguir ressarcimento de até cinco anos antes.
Na aba Download do Programa de Imposto de Renda — Receita Federal, o usuário pode encontrar informações para o preenchimento online da declaração a ser enviada para a Receita. A página Programas Geradores de Declaração (PGDs) dos anos anteriores também oferece auxílio.
Segundo a Receita, o depósito via chave Pix CPF ocorre para garantir segurança e evitar fraudes. Como medida de proteção, o órgão orienta que todos os contribuintes cadastrem o CPF como chave Pix em uma conta bancária de sua titularidade.
Como consultar o cashback?
A consulta pode ser feita através do site da Receita Federal:
- O usuário deverá ir para a página "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Serviços"
- Na aba, deve acessar "Consultar minha restituição" e ir para "Iniciar"
- O indivíduo precisa informar data de nascimento e CPF
- Em seguida, deve escolher o ano a que se referem os valores (2024)
- Clicar em "Sou humano" na verificação de identidade e "Consultar"
- Então será informado se receberá o cashback ou não
Calendário de restituições do Imposto de Renda 2026
A restituição é paga em quatro lotes:
- 1º lote: 29 de maio de 2026
- 2º lote: 30 de junho de 2026
- 3º lote: 31 de julho de 2026
- 4º lote: 28 de agosto de 2026