Economia

Alívio no preço?
Notícia

Conselho aprova aumento de etanol na gasolina para 32%

Medida busca diminuir a dependência do petróleo e baratear o combustível

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