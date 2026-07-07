Coca-Cola, eBay e Tesla pedem que Trump recue de tarifas a produtos brasileiros

Governo Trump abriu espaço para receber manifestações sobre a imposição de tarifa a produtos brasileiros. MANDEL NGAN / AFP

As empresas Coca-Cola, eBay e Tesla se manifestaram contrárias à medida do governo dos Estados Unidos de propor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em junho deste ano, com base na seção 301. O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários sobre a medida. O prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho.

A Seção 301 é um dispositivo legal que permite aos americanos impor tarifas coercitivas sobre mercadorias de países cujas atividades estariam supostamente prejudicando o setor comercial dos Estados Unidos. O governo Trump justificou a taxação em razão de "políticas e práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal".

As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção e, além disso, que a medida também prejudica os americanos em detrimento dos investigados. A Coca-Cola pediu ao USTR que mantenha "a isenção proposta para insumos de laranja originários do Brasil" e que adicione "exclusão equivalente ou um regime de transição" para insumos de limão brasileiros usados nas cadeias de suprimento de bebidas.

A gigante de bebidas argumenta que, sem os produtos importados do Brasil, a indústria teria de voltar a buscar novos fornecedores, o que levaria ao aumento de custos e à revalidação de uma série de procedimentos, como revisão de segurança alimentar, testes de produtos, entre outras medidas. "A substituição de fornecedores não ocorre de forma imediata", afirma a Coca-Cola.

A empresa argumenta ainda que a produção de insumos cítricos por parte dos produtores locais, ou seja, dos próprios americanos, tem tido safras prejudicadas por doenças, efeitos climáticos e mudanças no uso da terra. "Dessa forma, não se pode presumir que a produção doméstica seja capaz de substituir o fornecimento qualificado proveniente do Brasil dentro de prazos comercialmente viáveis", afirma a indústria.

Outro ponto apresentado pela Coca-Cola foi a queda da produção de laranjas pelos produtores locais. A Flórida, cita a empresa, produzia 242 milhões de caixas na safra 2003/2004, mas apresentou uma queda nas últimas décadas, até atingir 12 milhões de caixas na safra 2025/2026.

"O Brasil tornou-se uma fonte complementar essencial diante da significativa queda da produção norte-americana de laranja", disse a empresa, que reforçou que o fornecimento brasileiro "tem ajudado a suprir essa lacuna para os fabricantes de suco de laranja nos Estados Unidos".

Leia Mais Brasil corre para conter sobretaxa de até 37,5% antes de última reunião com os EUA

A Tesla, montadora de veículos elétricos de Elon Musk, disse em seu comentário enviado ao USTR que apoia medidas que vão na direção da reindustrialização americana e da construção de cadeias de suprimento resilientes nos Estados Unidos no longo prazo — um dos efeitos esperados da imposição da tarifa. Mas salientou: "Essa transição levará tempo".

A Tesla explica que alguns insumos ainda não podem ser obtidos nos Estados Unidos em escala suficiente para permitir uma manufatura norte-americana competitiva sem depender do acesso a "cadeias internacionais de suprimento já estabelecidas, incluindo determinadas peças e componentes fornecidos pelo Brasil".

Na conclusão de seu comentário, a montadora de Musk sugeriu que o USTR considere os impactos sobre os fabricantes norte-americanos e exclua os insumos provenientes do Brasil, "que são necessários para a produção industrial", da lista de produtos alvo do aumento tarifário.

"Uma medida tarifária que deixe de considerar o ritmo da diversificação das cadeias de suprimento — ou que imponha restrições mais rapidamente do que as alternativas domésticas consigam expandir a sua capacidade de forma realista — corre o risco de causar impactos significativos para a indústria e os consumidores dos Estados Unidos", afirma a Tesla.

Um dos maiores sites de comércio eletrônico do mundo também se manifestou. O eBay sugeriu que o USTR modificasse a proposta para isentar produtos "de segunda mão, usados e seminovos de quaisquer tarifas impostas no âmbito da investigação da Seção 301". A empresa argumenta que a tarifa imposta a produtos revendidos não atinge o objetivo de punir os fabricantes investigados.

Leia Mais Número de mortos pelos terremotos na Venezuela sobe para mais de 3,5 mil

"Um bem já foi comprado, utilizado e revendido — muitas vezes por diversos proprietários ao longo de vários anos. Uma tarifa imposta no momento da revenda no mercado secundário não gera qualquer sinal econômico que alcance o fabricante original, muito menos qualquer prática brasileira de distorção da concorrência relacionada à fabricação inicial do produto", diz o eBay. "A tarifa penaliza a revenda do bem, e não sua produção", acrescenta.

A plataforma afirma que determinar tarifas sobre itens comercializados após a produção prejudica o mercado de revendedores, "que não tiveram qualquer participação na produção desses bens de segunda mão".