Cerimônia marca início do novo mandato de Luiz Carlos Bohn na presidência da Fecomércio-RS

Luiz Carlos Bohn foi reeleito em maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma cerimônia na noite desta quinta-feira (23) marcou o início da nova gestão do empresário Luiz Carlos Bohn à frente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP. Bohn foi reeleito em maio e começou oficialmente o novo mandato no início de julho.

A posse festiva da nova diretoria ocorreu na sede da Fecomércio-RS, na zona norte de Porto Alegre. A celebração reuniu representantes de entidades, empresários, lideranças políticas e institucionais e outros convidados.

— Recebi com muita alegria a notícia da reeleição, em uma votação que teve o recorde de participantes, fato que me traz ainda mais responsabilidade. Assumo com a missão de conduzir as nossas principais bandeiras, a redução da carga tributária, o fomento da liberdade econômica, da melhoria do ambiente de negócios no Estado, são muitos os desafios que temos pela frente — afirmou Bohn, antes do início da cerimônia.

À frente da Fecomércio desde 2014, Bohn, 80 anos, cumprirá o quarto mandato consecutivo. O ciclo vai de 2026 a 2030.

Como prioridades para a nova gestão, Bohn destaca a mobilização pelo não aumento da carga tributária, acompanhamento das contas públicas e defesa do equilíbrio fiscal. Também são objetivos o fortalecimento do ambiente de negócios, o apoio aos sindicatos empresariais e a ampliação de ações nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e qualificação profissional.

Entre os principais projetos anunciados para o novo mandato estão a conclusão da Escola José Roberto Tadros, que reunirá ensino Infantil, Fundamental, Médio e Técnico; a criação de uma unidade exclusivamente voltada aos programas gratuitos do Sesc e do Senac; a implantação de um Barco Escola para atendimento de comunidades ribeirinhas e regiões de difícil acesso, e uma nova unidade dedicada ao cuidado e à qualidade de vida da pessoa idosa.

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O presidente também confirmou investimentos em um novo hotel do Sesc e em uma escola do Senac em Lajeado, na ampliação do Hotel Sesc Gramado, na construção de um centro de eventos em Torres e na expansão dos espaços destinados à formação em Gastronomia.

A inovação permanece entre as prioridades da nova gestão. Segundo Bohn, a intenção é ampliar as atividades do Lab Fecomércio-RS, fortalecer o desenvolvimento de pesquisas e ferramentas pelo IFEP e continuar investindo em iniciativas voltadas ao aumento da competitividade das empresas gaúchas

— Assumo esse novo mandato com gratidão, enorme senso de responsabilidade e a convicção renovada de que ainda podemos contribuir muito. A confiança que recebo nessa recondução à presidência do sistema Fecomércio me honra profundamente — afirmou Bohn.

O governador Eduardo Leite compareceu à cerimônia e realizou o ato formal de posse da nova diretoria.

— Não posso deixar de expressar minha satisfação ao ouvi-lo e perceber o profundo alinhamento que temos em termos de visão de mundo, de preocupações com nosso Estado, um Estado que tenha oportunidade para que as pessoas empreendam, que haja liberdade, e essa liberdade começa com a capacidade do Estado fazer o seu papel — destacou o governador.

A trajetória de Luiz Carlos Bohn

Luiz Carlos Bohn é natural de São Sebastião do Caí. Empresário e bacharel em Ciências Contábeis, é proprietário da L.C. Bohn Contabilidade. Mantém, ainda, negócios nos ramos varejista e imobiliário.