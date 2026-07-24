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Cerimônia marca início do novo mandato de Luiz Carlos Bohn na presidência da Fecomércio-RS

Empresário foi reeleito em maio para o quarto ciclo consecutivo à frente da entidade

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Mathias Boni

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