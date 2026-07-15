Receita paga nesta quarta-feira o cashback do Imposto de Renda em parcela única. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Receita Federal paga nesta quarta-feira (15) o lote de restituição automática do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, o chamado cashback. A consulta está disponível desde 8 de julho no site do órgão.

Podem ser restituídos os contribuintes que têm chave Pix com o número do CPF e não estavam obrigados a declarar o IRPF em 2025, mas tiveram desconto do imposto em 2024 (veja mais critérios abaixo).

Os valores serão pagos a cerca de 3,5 milhões de contribuintes em parcela única. O lote extra não integra o calendário regular de restituições do IRPF 2026, que continuarão sendo pagas normalmente.

O cashback do Imposto de Renda é um projeto-piloto da Receita Federal. Utiliza informações já disponíveis nas bases de dados da Receita Federal para elaborar automaticamente uma declaração no modelo simplificado, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

Quem pode ser restituído?

Conforme informações da Receita, estão contemplados no lote extra da restituição:

Contribuintes que não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF de 2025

a entregar a declaração do IRPF de 2025 Contribuintes que não apresentaram a declaração de 2025 por iniciativa própria

a declaração de 2025 por iniciativa própria Contribuintes que tiveram imposto de renda retido em 2024

Contribuintes que possuem até R$ 1 mil para receber

para receber Contribuintes cujo CPF estava em situação regular e possuíam chave Pix vinculada ao CPF no final do mês de junho de 2026

Quem não vai receber?

Cerca de 500 mil contribuintes que não têm o CPF como chave Pix não serão restituídos. Além disso, quem não está nesta lista de restituição automática pode entregar uma declaração à Receita Federal para obter acesso aos valores — a regra se aplica para as declarações enviadas em 2025 e 2026. Há a possibilidade de conseguir ressarcimento de até cinco anos antes.

Na aba Download do Programa de Imposto de Renda — Receita Federal, o usuário pode encontrar informações para o preenchimento online da declaração a ser enviada para a Receita. A página Programas Geradores de Declaração (PGDs) dos anos anteriores também oferece auxílio.

Segundo a Receita, o depósito via chave Pix CPF ocorre para garantir segurança e evitar fraudes. Como medida de proteção, o órgão orienta que todos os contribuintes cadastrem o CPF como chave Pix em uma conta bancária de sua titularidade.

Como consultar o cashback?

A consulta pode ser feita através do site da Receita Federal:

O usuário deverá ir para a página "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Serviços"

e clicar em "Serviços" Na aba, deve acessar "Consultar minha restituição" e ir para "Iniciar"

O indivíduo precisa informar data de nascimento e CPF

Em seguida, deve escolher o ano a que se referem os valores (2024)

Clicar em "Sou humano" na verificação de identidade e "Consultar"

Então será informado se receberá o cashback ou não

Calendário de restituições do Imposto de Renda 2026

A restituição é paga em quatro lotes: