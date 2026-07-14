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Café vai voltar a subir? Entenda por que produto ficou mais barato no RS e saiba o que esperar para os próximos meses

Nos últimos 12 meses, custo do produto caiu quase 15% na região metropolitana de Porto Alegre. No entanto, problemas com a safra podem reverter cenário

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Anderson Aires

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