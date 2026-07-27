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Brasil terá missão sanitária em agosto para abrir mercado sul-coreano a frigoríficos, diz Lula

Chefe do Executivo se reuniu com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, nesta segunda-feira

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Estadão Conteúdo

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