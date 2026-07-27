Brasil terá missão sanitária em agosto para abrir mercado sul-coreano a frigoríficos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta segunda-feira (27), que Brasil e Coreia do Sul firmaram o compromisso de realizar, no próximo mês, uma missão sanitária para possibilitar o acesso dos frigoríficos brasileiros ao mercado do país asiático.



— Após 17 anos de negociação, temos agora o compromisso concreto de missão sanitária ao Brasil no próximo mês, passo decisivo para o acesso dos frigoríficos brasileiros ao mercado coreano — disse Lula após reunião com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, no Palácio da Alvorada.



A abertura do mercado sul-coreano para a carne bovina nacional está entre as prioridades do Brasil na relação comercial com a Coreia do Sul. Lula já foi ao País asiático em fevereiro para destravar as negociações.