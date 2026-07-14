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Governo brasileiro se reúne com representantes dos EUA antes de decisão sobre novas taxas e diz que tarifaço é "injusto"

Negociadores envolvidos nas conversas avaliam que foi possível obter avanços, mas classificam norte-americanos como "inflexíveis"

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Zero Hora

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