Governo brasileiro se reúne com representantes dos EUA antes de decisão sobre novas taxas e diz que tarifaço é "injusto"

Governo Trump propôs impor tarifaço de 25% contra exportações brasileiras. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O governo brasileiro se reuniu, nesta terça-feira (14), com representantes do governo dos Estados Unidos. Os representantes do Brasil reiteraram que o tarifaço contra produtos brasileiros é "injusto".

"Na reunião de hoje, foi reiterado o caráter injusto da aplicação das recomendações já divulgadas, seja a resultante da Seção 301 específica para o Brasil, de sobretaxas de 25%, seja a de 12,5% (Seção 301 – trabalho forçado) aplicável a outras 59 economias", diz nota (leia abaixo a íntegra) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O prazo para a Casa Branca decidir se confirma ou não as novas taxas se encerra nesta quarta-feira (15). Desde maio, o governo federal atua para tentar reverter a proposta. Esta foi a quinta reunião entre os países sobre o assunto.

"Cumprindo a orientação do Presidente Lula, reiterou-se que a aplicação de qualquer sobretaxa se mostra injusta e não é o caminho para que possamos vir a formular um acordo bilateral mutuamente adequado", complementa o posicionamento do governo brasileiro.

De acordo com o g1, negociadores brasileiros envolvidos nas conversas avaliam que foi possível obter avanços juntos ao governo americano nas conversas. Apesar disso, os representantes dos EUA se mostram "inflexíveis".

Em 1º de junho, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) propôs impor uma tarifa geral de 25% sobre diversos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, após uma investigação sob a Seção 301 por supostas "práticas comerciais desleais", como o Pix.

Na última sexta-feira (10), o presidente Lula reuniu ministros no Palácio do Planalto para tratar do tarifaço, segundo a CNN. Na reunião, os ministros disseram acreditar que as tarifas seriam confirmadas, já que falas públicas recentes do chefe do USTR, Jamieson Greer, apontaram para esse cenário.

— Tenho conversado com os brasileiros. Temos tentado negociar. Acredito que ainda há uma grande distância entre nós; portanto, vocês verão uma decisão final sobre o Brasil muito em breve, pois temos um prazo legal que se encerra em 15 de julho — disse Greer em entrevista na quinta-feira (9).

Nota do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços:

"NOTA À IMPRENSA – 5ª REUNIÃO COM REPRESENTANTE DE COMÉRCIO DOS ESTADOS UNIDOS

Hoje, no final da tarde, as equipes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC, do Ministério das Relações Exteriores – MRE e da Assessoria Especial do Presidente da República, mantiveram a quinta reunião de alto nível com o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, desde 07 de maio, quando os dois Presidentes decidiram estabelecer um grupo de trabalho dedicado ao diálogo comercial.

Na reunião de hoje, foi reiterado o caráter injusto da aplicação das recomendações já divulgadas, seja a resultante da Seção 301 específica para o Brasil, de sobretaxas de 25%, seja a de 12,5% (Seção 301 – trabalho forçado) aplicável a outras 59 economias.

Como já demonstrado pelo governo brasileiro, nenhuma das razões apontadas na Seção 301 justificam a aplicação das tarifas recomendadas.

Cumprindo a orientação do Presidente Lula, reiterou-se que a aplicação de qualquer sobretaxa se mostra injusta e não é o caminho para que possamos vir a formular um acordo bilateral mutuamente adequado.