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Brasil corre para conter sobretaxa de até 37,5% antes de última reunião com os EUA

Os dois governos negociam a 10 dias da data em que Trump definirá se taxa os produtos brasileiros

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Zero Hora

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