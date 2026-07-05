Brasil corre para conter sobretaxa de até 37,5% antes de última reunião com os EUA

Auxiliares do presidente Lula afirmam não acreditar em uma reversão do tarifaço. SAUL LOEB / AFP

A menos de duas semanas do prazo final, o Brasil intensifica a articulação para conter a nova ofensiva tarifária de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (relembre o caso aqui). Segundo informações do g1, as equipes técnicas dos dois governos devem se encontrar esta semana para preparar a reunião de alto nível prevista para o dia 15 de julho, em que Washington decidirá se aplica ou não as tarifas de até 37,5% nos produtos brasileiros.

A proposta americana combina duas cobranças. A primeira é uma tarifa adicional de 25%, que Washington justifica com a alegação de práticas comerciais desleais por parte do Brasil. A segunda é uma sobretaxa de 12,5%, ligada à acusação de que o país não age o suficiente contra o trabalho forçado.

O Brasil tenta reverter ao menos parte dessa ofensiva. Auxiliares do presidente Lula afirmam não acreditar em uma reversão do tarifaço, mas ainda avaliam que, como a decisão tem motivações políticas e não técnicas, há chance de uma eventual redução das taxas.

Na última semana, o Ministério das Relações Exteriores enviou ao USTR (Representante Comercial dos Estados Unidos) um documento que formaliza a resposta oficial do governo brasileiro à investigação pelos EUA. O texto assinado pelo chanceler Mauro Vieira traz argumentos para barrar as novas tarifas.

Ainda na quinta-feira (2), o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias, reuniu-se virtualmente com o representante de Comércio dos EUA, e apresentou um "mapa do caminho", solicitado pelo próprio governo norte-americano.