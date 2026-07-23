Economia

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Brasil contesta novas tarifas dos EUA e afirma que vai acionar Lei de Reciprocidade 

Os EUA anunciaram sobretaxas de 12,5% para produtos brasileiros nesta quinta-feira, alegando que o Brasil falha em combater práticas de trabalho forçado nos setores produtivos

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