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"Jornada mais longa"
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Bloco de concessão de rodovias gaúchas pode ficar para o próximo governo decidir, diz Leite

Concessões de rodovias da Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra e vales dos Sinos e do Paranhana acumulam críticas e têm evolução incerta

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Gabriel Jacobsen

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