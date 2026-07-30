Bloco de concessão de rodovias gaúchas pode ficar para o próximo governo decidir, diz Leite

Após bloco 2 não receber interessados, governador pretende relançar edital e deixar bloco 1 para próximo eleito. Luís André / Divulgação

O governador Eduardo Leite indicou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que a concessão de uma série de rodovias gaúchas da Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra, Vale do Sinos e Vale do Paranhana pode ficar para o próximo governador ou governadora decidir.

O chamado "bloco 1" de concessões é alvo de críticas e, segundo afirmação do próprio governador, tem evolução incerta neste momento.

— O bloco 1 tinha maiores resistências, então nós estamos trabalhando na perspectiva de que ele possa ter uma jornada um pouco mais longa, o que significa, eventualmente, ter esse projeto constituído, organizado, mas numa prateleira para que o próximo governo possa conduzi-lo — disse Leite.

Ao detalhar os planos, Leite admitiu que considera a possibilidade, diante do calendário eleitoral, de só avançar com o processo se houver anuência de quem for eleito.

— Vamos trilhar uma jornada que ainda pode, eventualmente, significar, dentro deste governo, publicação de edital. Mas não descartamos a hipótese de deixar tudo amarrado e, uma vez que haja a eleição, com o governo eleito se discuta. A gente avalia realmente que o bloco 1 possa ter uma jornada um pouco mais longa, o que significaria não fazer o leilão neste governo. Eventualmente, até (fazer) a publicação do edital neste governo, mas se houver um acordo com o governo eleito — ponderou Leite, na mesma entrevista, no fim da tarde desta quarta-feira (29), no Palácio Piratini.

Concessão do bloco 2 deve ser relançada em agosto

O cenário é diferente para o bloco 2 de rodovias, que inclui trechos de estradas do Vale do Taquari e do Norte do Estado. De acordo com o governador, o plano é lançar um novo edital de concessão dessas rodovias até a metade de agosto, considerando os apontamentos feitos pelo BNDES.

— O bloco 2 nos parece bastante maduro. O BNDES fez um levantamento com as empresas que mais acessaram as informações (do edital) para entender o que desmotivou a entrada (dessas empresas) no leilão (anterior, que não teve interessados). O que a nossa equipe técnica está fazendo é contornar isso e gerar a atratividade necessária. Então isso ainda está num processo de consolidação, de revisão do bloco e eu espero que na primeira quinzena agora de agosto a gente consiga ter a resolução e até, espero, termos a condição de publicação de edital — projetou Leite, na mesma entrevista.