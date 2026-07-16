Economia

Ralação estremecida
Notícia

Após tarifaço, Lula defende Pix, rebate justificativas dos EUA e cita família Bolsonaro: "Marco lastimável"

Presidente publicou nota contestando decisão do governo norte-americano. Na quarta-feira, Estados Unidos confirmaram sobretaxa de 25% ao Brasil

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