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Zelle é mesmo o "Pix dos Estados Unidos"? Saiba as diferenças

Eduardo Bolsonaro comparou as ferramentas em entrevista a canal americano. Elas guardam semelhanças para os usuários, mas são diferentes sobretudo em escopo e governança

Zero Hora

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