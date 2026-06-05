Zelle é mesmo o "Pix dos Estados Unidos"? Saiba as diferenças

A comparação entre as ferramentas de pagamento instantâneo Pix, do Brasil, e Zelle, dos Estados Unidos, ganhou destaque após a declaração de Eduardo Bolsonaro a um canal americano na quinta-feira (4).
Disse Eduardo: "Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos. Então dá pra você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos”.
A declaração surge em um momento de tensão entre Estados Unidos e Brasil, com sanções do governo Donald Trump. Os EUA argumentam que o modelo gerido pelo Banco Central do Brasil geraria um cenário de favorecimento institucional.
No dia a dia de pequenos usuários, em operações do cotidiano, a comparação entre Zelle e Pix pode fazer sentido — ambas são usadas para transações instantâneas sem taxa de operação. Porém, em escopo das operações e governança, as ferramentas são muito diferentes.
Veja as principais semelhanças e diferenças:
Natureza jurídica e governança
- Pix: Lançado em 2020, o Pix é uma infraestrutura puramente pública. Ele foi concebido, é regulado e tem suas operações liquidadas pelo Banco Central do Brasil, que dita as diretrizes para todos os atores do mercado nacional
- Zelle: A ferramenta americana é da iniciativa privada. O serviço criado em 2017 pertence à Early Warning Services, um consórcio privado controlado por gigantes bancários dos EUA, como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, entre outros
Abrangência e obrigatoriedade
- Pix: No Brasil, a adesão ao Pix é obrigatória para todas as instituições financeiras ou de pagamento que possuam mais de 500 mil contas ativas, além de permitir o ingresso voluntário de empresas menores. Isso garante uma cobertura quase universal do sistema bancário do país
- Zelle: A adesão é voluntária por parte das instituições financeiras. Atualmente, a rede conta com a participação de 2.533 bancos e cooperativas de crédito parceiras em território norte-americano, conforme o site da Zelle
Chaves
- Pix: Oferece maior flexibilidade de identificação. Os usuários podem realizar transações vinculando contas a chaves de CPF, CNPJ, e-mail, número de celular, chaves aleatórias ou por meio da leitura de QR Codes
- Zelle: Possui um escopo mais restrito de cadastro. Para receber valores, o destinatário precisa associar sua conta bancária de uma instituição participante obrigatoriamente a um número de telefone celular dos EUA ou a um endereço de e-mail
Velocidade das transferências
- Pix: Funciona em tempo real de forma ininterrupta. Os repasses são concluídos em poucos segundos, funcionando 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana
- Zelle: Não chega a ser instantâneo como o Pix, mas a transação costuma ser efetivada em poucos minutos para usuários já cadastrados na base. Contudo, as diretrizes da empresa preveem que, caso ocorram inconformidades cadastrais ou atrasos, a transação pode demorar até três dias úteis
Escopo de utilização
- Pix: Esta é uma das principais diferenças. O Pix foi desenhado como uma plataforma multiuso de ampla escala. É utilizado para transferências pessoais, transações comerciais no varejo, mas também para pagamentos entre corporações. Além de quitação de faturas, recolhimento de impostos e outras taxas governamentais
- Zelle: Mantém o foco original voltado majoritariamente para transferências financeiras entre indivíduos (pessoas físicas) ou para transações com micro e pequenos negócios que tenham conta bancária nas instituições que integram a rede privada da empresa
Taxas
- Pix: A legislação do Banco Central assegura a total gratuidade para pessoas físicas na esmagadora maioria das operações normais de transferência e pagamento. Para o segmento corporativo, as taxas são praticadas livremente, mas costumam ser mais competitivas do que soluções tradicionais
- Zelle: A estratégia de cobrança não é unificada, ficando a critério de cada instituição financeira participante estipular ou não taxas sobre o serviço. Porém, a plataforma informa que grande parte dos bancos parceiros opta por não cobrar tarifas dos clientes de varejo