Zelle é mesmo o "Pix dos Estados Unidos"? Saiba as diferenças

Ferramenta que opera nos Estados Unidos guarda semelhanças com o Pix, mas também diferenças significativas Reprodução / Reprodução

A comparação entre as ferramentas de pagamento instantâneo Pix, do Brasil, e Zelle, dos Estados Unidos, ganhou destaque após a declaração de Eduardo Bolsonaro a um canal americano na quinta-feira (4).

Disse Eduardo: "Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos. Então dá pra você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos”.

A declaração surge em um momento de tensão entre Estados Unidos e Brasil, com sanções do governo Donald Trump. Os EUA argumentam que o modelo gerido pelo Banco Central do Brasil geraria um cenário de favorecimento institucional.

No dia a dia de pequenos usuários, em operações do cotidiano, a comparação entre Zelle e Pix pode fazer sentido — ambas são usadas para transações instantâneas sem taxa de operação. Porém, em escopo das operações e governança, as ferramentas são muito diferentes.

Veja as principais semelhanças e diferenças:

Natureza jurídica e governança

Pix: Lançado em 2020, o Pix é uma infraestrutura puramente pública . Ele foi concebido, é regulado e tem suas operações liquidadas pelo Banco Central do Brasil, que dita as diretrizes para todos os atores do mercado nacional



Lançado em 2020, o Pix é uma infraestrutura . Ele foi concebido, é regulado e tem suas operações liquidadas pelo Banco Central do Brasil, que dita as diretrizes para todos os atores do mercado nacional Zelle: A ferramenta americana é da iniciativa privada. O serviço criado em 2017 pertence à Early Warning Services, um consórcio privado controlado por gigantes bancários dos EUA, como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, entre outros

Abrangência e obrigatoriedade

Pix: No Brasil, a adesão ao Pix é obrigatória para todas as instituições financeiras ou de pagamento que possuam mais de 500 mil contas ativas, além de permitir o ingresso voluntário de empresas menores. Isso garante uma cobertura quase universal do sistema bancário do país



No Brasil, a para todas as instituições financeiras ou de pagamento que possuam mais de 500 mil contas ativas, além de permitir o ingresso voluntário de empresas menores. Isso garante uma cobertura quase universal do sistema bancário do país Zelle: A adesão é voluntária por parte das instituições financeiras. Atualmente, a rede conta com a participação de 2.533 bancos e cooperativas de crédito parceiras em território norte-americano, conforme o site da Zelle

Chaves

Pix: Oferece maior flexibilidade de identificação. Os usuários podem realizar transações vinculando contas a chaves de CPF, CNPJ, e-mail, número de celular, chaves aleatórias ou por meio da leitura de QR Codes



Oferece de identificação. Os usuários podem realizar transações vinculando contas a chaves de CPF, CNPJ, e-mail, número de celular, chaves aleatórias ou por meio da leitura de QR Codes Zelle: Possui um escopo mais restrito de cadastro. Para receber valores, o destinatário precisa associar sua conta bancária de uma instituição participante obrigatoriamente a um número de telefone celular dos EUA ou a um endereço de e-mail

Velocidade das transferências

Pix: Funciona em tempo real de forma ininterrupta. Os repasses são concluídos em poucos segundos, funcionando 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana



Funciona em de forma ininterrupta. Os repasses são concluídos em poucos segundos, funcionando 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana Zelle: Não chega a ser instantâneo como o Pix, mas a transação costuma ser efetivada em poucos minutos para usuários já cadastrados na base. Contudo, as diretrizes da empresa preveem que, caso ocorram inconformidades cadastrais ou atrasos, a transação pode demorar até três dias úteis

Escopo de utilização

Pix: Esta é uma das principais diferenças . O Pix foi desenhado como uma plataforma multiuso de ampla escala . É utilizado para transferências pessoais, transações comerciais no varejo, mas também para pagamentos entre corporações . Além de quitação de faturas, recolhimento de impostos e outras taxas governamentais



Esta é . O Pix foi desenhado como uma plataforma multiuso de . É utilizado para transferências pessoais, transações comerciais no varejo, mas também para . Além de quitação de faturas, recolhimento de impostos e outras taxas governamentais Zelle: Mantém o foco original voltado majoritariamente para transferências financeiras entre indivíduos (pessoas físicas) ou para transações com micro e pequenos negócios que tenham conta bancária nas instituições que integram a rede privada da empresa

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