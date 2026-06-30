Tua Voz, Santa Maria: Maida Dimpério, presidente do Conselho Municipal de Turismo

Maida D'Império / Arquivo Pessoal

O nono episódio da primeira temporada do Tua Voz Santa Maria teve como entrevistada Maida Dimpério, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Santa Maria, vice-presidente do Sindtur e gerente de RH da rede de hotéis Dom Rafael.

Durante a entrevista, Maida apresentou o trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal de Turismo, explicou como funciona a atuação conjunta entre entidades representativas, poder público e iniciativa privada e destacou a importância do planejamento para fortalecer o setor. Ela também falou sobre a construção de políticas públicas, a organização do calendário unificado de eventos e o papel do conselho na discussão de projetos voltados ao desenvolvimento turístico da cidade.

Maida avaliou o momento vivido pelo turismo em Santa Maria, destacando o crescimento da movimentação de visitantes nos últimos anos e a diversificação dos segmentos que impulsionam a economia local. Entre eles, citou o turismo religioso, corporativo, tradicionalista, esportivo e de eventos, ressaltando a importância das formaturas, festivais e competições para a ocupação da rede hoteleira e para o fortalecimento do comércio e dos serviços.

Outro tema abordado foi a necessidade de qualificar o atendimento aos turistas. Maida defendeu que empresários e trabalhadores do setor conheçam melhor os atrativos locais para oferecer informações precisas aos visitantes, compartilhando iniciativas desenvolvidas na rede de hotéis Dom Rafael para incentivar esse processo de capacitação. Ela também destacou ações voltadas à divulgação do patrimônio cultural e turístico de Santa Maria e da região.

A entrevista contou também com o repórter da RBS TV Lorenzo Franchi.

Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.