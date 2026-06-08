Tendências, inovação e transformação digital: o que uma comitiva de empresários do varejo gaúcho busca na Espanha?

Um grupo de empresários gaúchos visitou, na tarde desta segunda-feira (8), o Pier 01, em Barcelona, na Espanha, marcando o início das atividades da missão organizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) no país da Península Ibérica.

Localizado às margens do Mar Mediterrâneo, o empreendimento Pier 01 ocupa parte do Palau de Mar, edifício que chama a atenção pela beleza e imponência.

O que para muitos pode parecer apenas mais uma grande construção à beira-mar, resquício de uma época pujante da atividade portuária, abriga, na verdade, um dos principais polos de inovação e empreendedorismo da Espanha, com startups e outros tipos de empresas atuando em colaboração na busca por evolução tecnológica e social.

Com visitas aos principais hubs de inovação e referências em transformação digital da economia, além da participação em uma das mais importantes feiras de varejo da Europa, a comitiva com 24 pessoas passará os próximos sete dias em solo espanhol em busca de novidades para o setor, tendências em áreas como turismo e tecnologia, além de oportunidades para estabelecer novos clientes e parcerias.

Nesta segunda, o roteiro incluiu também uma experiência pelo Distrito 22@, antigo bairro industrial de Barcelona, que foi remodelado para atrair empresas de tecnologia e se tornou referência em planejamento urbano e inovação.

Próximos dias

Ainda na maior cidade da Catalunha, a comitiva participará de três dias de imersão na edição de 2026 da Shoptalk Europe, um dos principais eventos de inovação em varejo e comércio eletrônico da Europa.

Realizada em Barcelona, a Shoptalk Europe reúne varejistas, marcas, startups e especialistas para discutir e apresentar exemplos práticos de estratégias voltadas a um consumidor cada vez mais conectado, exigente e em busca de experiências, agilidade e personalização.

O presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, destaca que esta é a terceira missão do grupo, e que o objetivo é sempre "buscar novos horizontes":

— Ver o que se pode fazer para melhorar o nosso ambiente de negócios e o que tem de evolução nos outros países nesse sentido. E se vê bons exemplos aqui em Barcelona. Por exemplo, hoje (segunda-feira), fomos em dois distritos, áreas que estavam degradadas no passado e que se reinventaram. O setor público chamou a iniciativa privada para encontrar a solução. Isso se deu por conta do empreendedorismo.

Nos próximos dias, o grupo também fará um tour pelo complexo La Nave, em Madri, outro centro importante de inovação da Espanha.