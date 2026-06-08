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Tendências, inovação e transformação digital: o que uma comitiva de empresários do varejo gaúcho busca na Espanha?

Grupo desembarca no país da Península Ibérica para verificar novidades em áreas como tecnologia e turismo

Anderson Aires

Direto de Barcelona, Espanha*

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