TCU investiga transferência de R$ 5,7 bilhões de "dinheiro esquecido" para o Desenrola

Governo Lula lançou o programa Novo Desenrola Brasil em maio deste ano. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma auditoria para apurar a legalidade da transferência de R$ 5,7 bilhões em recursos esquecidos em instituições financeiras para um fundo privado que apoia o Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo.

Segundo o g1, os valores foram direcionados ao Fundo de Garantia de Operações (FGO), um fundo privado que também recebe aportes diretos do Tesouro e que serve como garantia para as renegociações de dívidas de trabalhadores. Ao não transitar pelo orçamento, o montante escapou da trava que impede o crescimento das despesas acima de 2,5% ao ano (acima da inflação).

Se fossem contabilizados formalmente, os R$ 5,7 bilhões obrigariam o Executivo a bloquear igual quantia em outras despesas discricionárias, movimento que ampliaria o aperto fiscal em ano de eleições presidenciais.

No mês passado, o próprio governo informou que R$ 23,7 bilhões do orçamento de 2024 foram congelados para cumprir o limite de despesas. O bloqueio já atinge áreas sensíveis, como atividades de fiscalização, investimentos em tecnologia e a prestação de serviços à população por agências reguladoras.

A nova ação do TCU investiga o tratamento contábil, orçamentário e financeiro dado aos recursos com base na Lei Nº 14.973, de 2024. O texto original determinava que, expirado o prazo de resgate pelos correntistas, o dinheiro seria incorporado aos cofres públicos.

A norma estabelecia que os depósitos deveriam ser "apropriados pelo Tesouro Nacional como receita orçamentária primária e considerados para fins de verificação do cumprimento da meta de resultado primário prevista na respectiva lei de diretrizes orçamentárias". No entanto, esse trecho foi derrubado pela medida provisória que instituiu o Novo Desenrola Brasil.

Casos recentes

Além das investigações ao redor do Desenrola, no início de junho, o TCU concluiu um processo mais amplo sobre despesas públicas executadas à margem do Orçamento da União, prática que, segundo o tribunal, "pode acarretar a perda de credibilidade e de transparência da gestão orçamentária e fiscal".

Entre os casos analisados, o tribunal determinou que a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) observe integralmente os princípios orçamentários ao reter receitas para custeio próprio antes de repassá-las ao fundo social. Sobre o programa Gás do Povo, intermediado pela Caixa, o governo foi levado a incorporar os gastos formalmente ao orçamento de 2026 após críticas do presidente da Corte.

O TCU também exigiu que a conversão de multas ambientais do Ibama em serviços de preservação passe a obedecer ao rito financeiro da União. Já em relação aos honorários de sucumbência pagos a servidores da AGU por fora do orçamento, o tribunal alertou para o risco de se criar um "orçamento paralelo e sem controle", mas não tomou decisão por haver outro processo em andamento.

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Foram ainda apontadas fragilidades no controle de receitas próprias de instituições científicas e questionado o fato de 75% da outorga de uma concessão da BR-040 ter ficado em conta gerida pela ANTT, fora do caixa do Tesouro.