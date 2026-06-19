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Taxistas e motoristas de aplicativo podem solicitar financiamento de carros com condições especiais a partir desta sexta; saiba como

Trabalhadores que fizeram cadastro na plataforma do governo federal e que atendem aos requisitos já podem aderir ao programa

Mathias Boni

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