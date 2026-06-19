Taxistas e motoristas de aplicativo podem solicitar financiamento de carros com condições especiais a partir desta sexta; saiba como

O programa estabelece linhas de financiamento com condições facilitadas para a aquisição de automóveis novos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Um dos segmentos mais aguardados do programa Move Brasil, do governo federal, tem a operação efetiva iniciada a partir desta sexta-feira (19). Os motoristas que fizeram o cadastro no Move Brasil Táxi e Aplicativos e que atendem aos requisitos já podem procurar instituições financeiras e solicitar financiamento para adquirir um carro zero.

O programa oferece linhas especiais de crédito para compra de veículos novos e mais sustentáveis a juros mais baixos para motoristas de aplicativos e taxistas.

As linhas de financiamento com condições especiais são voltadas para taxistas registrados, ativos e com regularidade fiscal, e também para motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos um ano tendo, no mínimo, cem corridas pelo mesmo período, na mesma plataforma. Ao final desta reportagem, veja um quadro completo de perguntas e respostas sobre o programa.

Iniciativa é bem avaliada

Para a presidente do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Estado do Rio Grande do Sul (Simtrapli-RS), Carina Trindade, a iniciativa é positiva e representa uma necessidade antiga dos trabalhadores do setor:

— O projeto é muito bem-vindo, era uma demanda já antiga da nossa categoria ter um programa que nos beneficiasse, que ajudasse os motoristas de aplicativos a renovarem sua frota. Inclusive, em agendas com representantes do governo, a gente sempre fazia essa solicitação, e agora finalmente fomos atendidos.

O Move Táxi e Aplicativos vai oferecer um total de até R$ 30 bilhões em crédito. Conforme informado pelo governo federal, os recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), principal operador da iniciativa. Outras instituições financeiras, como o Banrisul, também foram habilitadas.

— É um programa bom, com uma taxa de juros bem vantajosa. Eu mesmo me inscrevi, minha esposa, também taxista, também se inscreveu, e vários outros colegas se mobilizaram para aproveitar — destaca Rafael Fanganito, diretor administrativo do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre (Sintaxi).

A estimativa inicial do Planalto é de que pelo menos 1,4 milhão de trabalhadores possam acessar o programa, e que sejam vendidos um mínimo de 200 mil carros. Os veículos poderão custar até R$ 150 mil, precisarão ser de montadora habilitada no programa e enquadrados como sustentáveis, podendo ser flex, elétrico ou híbrido a etanol.

As taxas de juros vão ser de até 0,99% ao mês para homens e até 0,91% ao mês para mulheres. O prazo de financiamento é de até 72 meses, e ainda haverá um período de seis meses de carência.

Além de beneficiar quem ganha a vida como motorista de aplicativo ou taxista, o programa vem também como um "impulso necessário" para as empresas que comercializam automóveis, como observa o vice-presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), Ambrosio Pesce Neto:

— O programa trouxe um entusiasmo bem grande para o setor, não temos dúvida que vai ser muito benéfico, para o consumidor e também para as concessionárias, com um impulso necessário. Os motoristas de aplicativos são uma categoria que tem cada vez mais participação no nosso segmento, seguem crescendo muito, e junto com os taxistas, apareceu essa grande oportunidade de renovação da frota.

Perguntas e respostas s obre o programa:

O que é o Move Brasil Táxi e Aplicativos?

O Move Brasil Táxi e Aplicativos é uma iniciativa do governo federal que facilita que motoristas de táxi e de aplicativos comprem carros novos com juros mais baixos. O programa estabelece linhas de financiamento com condições facilitadas, exclusiva para a aquisição de automóveis novos, e voltada especificamente para profissionais que atuam no transporte individual de passageiros. Dentro do Move Brasil, há também outros segmentos, como o Move Brasil Entregadores e Motoapp, o Move Brasil Caminhões e Ônibus, e o Move Brasil Máquinas Agrícolas.

Quem pode participar?

Taxistas: devidamente registrados e ativos.

Motoristas de app: com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e que tenham realizado ao menos cem corridas nesse período, na mesma plataforma.

Qual valor máximo dos veículos que poderão ser financiados?

Até R$ 150 mil.

Quais regras o veículo deve cumprir para poder ser financiado?

Precisa ser um veículo novo, de uma montadora habilitada no programa (Volkswagen, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM) e ser enquadrado como sustentável (flex, elétricos e híbridos a etanol).

Quais são as condições de pagamento oferecidas?

Taxas de juros de até 0,99% ao mês para homens e até 0,91% ao mês para mulheres, prazo do financiamento em até 72 meses e ainda possibilidade de até seis meses de carência.

Como posso me habilitar no programa?

O cadastro deve ser feito com a conta no gov.br por meio do site: gov.br/movebrasil. Em até cinco dias úteis, um retorno será enviado.

O que é necessário levar ao banco para provar que cumpro as regras do programa?

As instituições financeiras parceiras do programa serão automaticamente informadas da aprovação do seu cadastro feito pela plataforma do programa. Por isso, não há necessidade de documentos que comprovem o cumprimento de regras do programa. Contudo, cada instituição financeira pode exigir os documentos que julgar necessários para fins de contratação de financiamento. A lista de instituições financeiras credenciadas junto ao BNDES pode ser vista aqui.

O banco se nega a fazer o financiamento, alegando que a nota de crédito não é boa. O que pode ser feito?

Conforme informa o governo federal, é prerrogativa de cada instituição bancária fazer a análise de crédito e decidir pela liberação ou não do financiamento.

Pessoas jurídicas (empresas) também podem comprar carro zero pelo programa?

Não. O Move Brasil – Táxi e Aplicativos é exclusivo para pessoa física, e limitado a um carro por CPF.

Motoristas de cooperativas de táxi podem participar do programa?

Sim, podem participar do programa os motoristas de cooperativas de táxi que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte público de passageiros, regularmente constituídas.

Motoristas de cooperativas de aplicativos podem participar do programa?

Sim, desde que a cooperativa atue como plataforma e cumpra os requisitos para se cadastrar no programa nessa condição.

Qual é o passo a passo das etapas?

1. Fazer o cadastro

O motorista deve acessar a plataforma oficial gov.br/movebrasil e autorizar o uso dos dados necessários para análise de elegibilidade.

2. Aguardar a confirmação

Em até cinco dias após o cadastro, o motorista receberá resposta pela caixa postal do gov.br, informando se está apto a participar do programa.

3. Escolher o veículo e procurar uma instituição financeira

A partir desta sexta (19), os motoristas habilitados já poderão escolher veículos com as condições exigidas, de montadoras habilitadas e procurar uma instituição financeira credenciada para solicitar o financiamento.

4. Contratar o financiamento