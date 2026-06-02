Economia

Taxa de 25%
Notícia

Novo tarifaço dos EUA: entidades do RS alertam para forte impacto na economia gaúcha

Conforme estudo da Farsul já calculado para as novas tarifas, 74,9% do valor total exportado pelo agronegócio gaúcho seria afetado. Segundo a Fiergs, 86,7% das exportações da indústria gaúcha seriam atingidas

Bruna Oliveira

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