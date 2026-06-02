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Tarifaço dos EUA de 25% contra o Brasil: entenda as críticas ao Pix, STF, etanol e desmatamento

Investigação do governo americano conclui que regras brasileiras prejudicam empresas dos EUA; relatório propõe alíquota extra sobre produtos nacionais a partir de julho

Rodrigo Celente

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