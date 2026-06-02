Tarifaço dos EUA de 25% contra o Brasil: entenda as críticas ao Pix, STF, etanol e desmatamento

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) concluiu, na segunda-feira (1º), a investigação baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 e propôs uma nova retaliação comercial contra o Brasil. O governo americano ameaça impor um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, alegando que uma série de práticas e políticas adotadas pelo país são "irrazoáveis" e restringem o comércio norte-americano. A apuração teve início em julho de 2025, por determinação do presidente Donald Trump. Segundo o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, apesar de reuniões frequentes com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, persistem divergências relevantes entre os países.

A decisão final e a aplicação das medidas têm prazo legal limite até o dia 15 de julho de 2026.

Os 6 pontos criticados pelos EUA para impor o novo tarifaço

1. Decisões judiciais do STF e big techs

Um dos pontos envolve a regulação da internet. O USTR criticou as ordens judiciais emitidas por tribunais superiores brasileiros (como o STF) para a remoção de conteúdos políticos e suspensão de perfis de redes sociais controladas por empresas americanas. O relatório aponta que tais ordens correm sob sigilo, aplicam multas severas e geram insegurança jurídica extrema, elevando os riscos econômicos para as big techs operarem no país.

2. Pix e concorrência no comércio digital

O sucesso do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central também entrou no radar de restrições de Washington. O relatório indica preocupação de partes interessadas norte-americanas de que o governo brasileiro promova um tratamento preferencial ao Pix, distorcendo a concorrência no mercado de serviços de pagamento eletrônico e prejudicando bandeiras de cartão e carteiras digitais sediadas nos EUA.

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3. Barreiras ao etanol norte-americano

Os EUA reclamam do retorno de barreiras tarifárias e da imposição de cotas pelo Brasil para a entrada do biocombustível norte-americano no mercado nacional.

4. Tarifas preferenciais desleais

Os EUA contestam os acordos comerciais de escopo parcial que o Brasil mantém com outras economias emergentes, como o México e a Índia. Segundo o relatório, o governo brasileiro concede alíquotas de importação significativamente menores a esses países, fazendo com que os produtos dos EUA paguem taxas até 100% maiores na alfândega brasileira.

5. Desmatamento ilegal

Pela primeira vez em investigações desta natureza (Seção 301), a questão ambiental foi usada como argumento comercial. Washington alega que o Brasil falha na aplicação efetiva de suas leis para conter o desmatamento ilegal.

6. Enfraquecimento do combate à corrupção e pirataria

O relatório cita o enfraquecimento institucional no cumprimento de leis anticorrupção (mencionando o desmonte de estruturas semelhantes às da antiga Operação Lava-Jato) como fator de insegurança para investidores. Além disso, a área de propriedade intelectual foi criticada, com menções explícitas ao comércio de produtos piratas em centros comerciais e à lentidão do país na concessão de patentes farmacêuticas.

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O que é a Seção 301

A Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 é uma regra dos EUA que permite ao governo investigar outros países quando acredita que eles estão criando barreiras ou adotando práticas comerciais consideradas injustas contra empresas norte-americanas.

Lista de exceções

Entre os produtos que ficariam de fora do tarifaço estão determinadas carnes, frutas, café, chá, fertilizantes, medicamentos, produtos químicos, minerais estratégicos e aeronaves produzidas pela Embraer, além de peças aeronáuticas.

Próximos passos

O processo de retaliação comercial dos EUA seguirá ritos burocráticos até a aplicação final das tarifas.

Até 22 de junho: pedidos para participação na audiência pública.

pedidos para participação na audiência pública. Até 1º de julho de 2026: prazo final para o envio de comentários por escrito de empresas, indústrias e governos sobre as sanções propostas.

prazo final para o envio de comentários por escrito de empresas, indústrias e governos sobre as sanções propostas. 6 de julho de 2026: realização da audiência pública oficial nos EUA para debater os impactos das medidas.

realização da audiência pública oficial nos EUA para debater os impactos das medidas. 15 de julho de 2026: prazo limite legal para a definição, anúncio oficial e aplicação do tarifaço. A entrada em vigor é determinada pelo presidente Donald Trump.