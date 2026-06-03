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Sobretaxa de 12,5% ao Brasil por falhas contra trabalho forçado tem lista de produtos isentos; confira

Segundo investigação dos Estados Unidos, ingresso de mercadorias feitas sob condições irregulares prejudica empresas norte-americanas que seguem normas trabalhistas

Estadão Conteúdo

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