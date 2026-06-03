Economia

Mudanças 

STF derruba idade mínima para aposentadoria especial por insalubridade

Decisão impacta a Reforma da Previdência de 2019, com efeito estimado em R$ 497,9 bilhões até 2026

Estadão Conteúdo

Lavínia Kaucz

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS