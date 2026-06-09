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SM de Negócios: paixão pela gastronomia em referência no universo das pizzas artesanais

Gastrólogo e empreendedor, proprietário da Deboni's Pizzaria compartilha sua trajetória, os desafios do setor e os segredos por trás de uma marca que conquista clientes.

Tayline Manganeli

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