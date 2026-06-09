SM de Negócios: paixão pela gastronomia em referência no universo das pizzas artesanais

A busca pela combinação entre sabor, técnica e experiência é o que move o gastrólogo Daniel Deboni à frente da Deboni's Pizzaria. Com uma proposta focada na valorização dos ingredientes, no cuidado com os processos e na entrega de pizzas artesanais de alta qualidade, o empreendedor vem consolidando sua marca e conquistando um público cada vez mais fiel nas redes sociais e no mercado gastronômico.