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SM de Negócios: após temporada na Austrália, casal reabre confeitaria em Santa Maria com novidades inspiradas no exterior

Kethelen Bacchi e Bernardo Zart retomaram as atividades da Treze Doces após um período de intercâmbio e prometem incorporar referências e experiências adquiridas fora do país.

Tayline Manganeli

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