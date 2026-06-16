SM de Negócios: após temporada na Austrália, casal reabre confeitaria em Santa Maria com novidades inspiradas no exterior

A confeitaria Treze Doces, em Santa Maria, retomou recentemente suas atividades após um período de pausa motivado pelo intercâmbio dos proprietários, Kethelen Bacchi e Bernardo Zart, na Austrália. O retorno do casal foi anunciado pelas redes sociais da marca, que voltou a funcionar com proposta renovada e novos produtos no cardápio.

Durante a temporada no exterior, os empreendedores tiveram contato com diferentes tendências de confeitaria, cafeterias e experiências gastronômicas, elementos que agora passam a influenciar a nova fase do negócio. Nas publicações mais recentes do perfil da Treze Doces, o casal destaca a intenção de trazer para Santa Maria referências observadas fora do Brasil, adaptadas ao público local.