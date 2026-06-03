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Santa Maria de Negócios: Sebrae traz Caito Maia para evento gratuito voltado ao empreendedorismo

Fundador da Chilli Beans será a principal atração do Sebrae na Estrada, que desembarca em Santa Maria na próxima semana com palestras, networking e orientações para empresários

Tayline Manganeli

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