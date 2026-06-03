Santa Maria de Negócios: Sebrae traz Caito Maia para evento gratuito voltado ao empreendedorismo

Santa Maria recebe na próxima quarta-feira (10), uma das etapas do Sebrae na Estrada com Caito Maia, iniciativa que percorre cinco cidades gaúchas com ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo. O evento será realizado no Park Hotel Morotin, a partir das 18h, com entrada gratuita mediante inscrição prévia.

A proposta é aproximar conteúdos estratégicos da realidade dos empreendedores da região, criando um ambiente de conexão, inspiração e acesso a soluções para os desafios do dia a dia dos negócios.

A principal atração da programação será o empreendedor e comunicador Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans e jurado do programa Shark Tank Brasil. Além da palestra, o evento contará com uma Praça de Serviços do Sebrae RS, orientações para empresas, participação de parceiros e apresentação da banda Rocksane.

Confira entrevista na íntegra: