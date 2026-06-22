Contribuintes podem consultar o segundo lote de restituição do IRPF 2026 via site da Receita Federal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 estará disponível a partir das 9h desta terça-feira (23) nos canais oficiais da Receita Federal. O pagamento será efetuado em 30 de junho diretamente na conta bancária ou no Pix indicado na declaração.

Com R$ 16 bilhões destinados a 9,58 milhões de contribuintes, este é o maior lote da história em volume de beneficiados, igualando o valor do primeiro, pago em maio. Os dois primeiros grupos somam R$ 32 bilhões e contemplam 18,3 milhões de pessoas, alcançando cerca de 80% do total de restituições previstas para 2026.

Quem tem prioridade para receber no 2° lote da restituição?

Serão destinados R$ 4,49 bilhões a cidadãos com prioridade legal para o recebimento da restituição, distribuídos da seguinte forma:

155.060 restituições para idosos com mais de 80 anos

1.106.923 restituições para idosos na faixa de 60 a 79 anos

106.294 restituições para pessoas com deficiência ou moléstia grave

507.768 restituições para professores e profissionais do magistério

Outras 7.709.752 restituições serão enviadas para indivíduos que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optado pelo recebimento via Pix. Não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade neste lote, conforme informado pela Receita Federal.

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Como consultar o 2° lote da restituição do Imposto de Renda 2026

Para consultar se o contribuinte está apto a receber a restituição é preciso acessar o site da Receita Federal com o login Gov.br e ir para a aba de Imposto de Renda. Em seguida, clique em "consultar minha restituição". Também é possível verificar o segundo lote por meio do aplicativo da Receita Federal ou do Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte (Portal e-CAC).

No dia do pagamento, a restituição será depositada na conta bancária ou Pix informado na declaração enviada pelo usuário. Caso ocorra algum erro nos dados bancários ou algum problema na conta de destino, o pagamento é impedido.

Leia Mais Malha fina do Imposto de Renda: veja perguntas e respostas

Para evitar prejuízos, o contribuinte pode reagendar o crédito da restituição pelo Banco do Brasil por até um ano após a primeira tentativa falha. Esse prazo permite corrigir os dados bancários para uma conta de mesma titularidade.

O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco:

Capitais: 4004-0001

Demais localidades: 0800-729-0001

Número exclusivo para deficientes auditivos: 0800-729-0088

Para solicitar, é preciso informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Depois, basta aguardar o novo depósito.

Caso o prazo de um ano expire sem resgate, o cidadão deverá solicitar o dinheiro pelo Portal e-CAC. No portal, o contribuinte deverá ir até o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicar em "Meu Imposto de Renda". Por fim, acessar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Malha fina

Ao realizar a consulta do segundo lote de restituição do Imposto de Renda, a pessoa também poderá saber se caiu na malha fina. Se a declaração foi processada, aparecerá que está em "situação regular", mas, se houverem "pendências", então significa que o indivíduo caiu na malha fina.

Isso significa que a Receita identificou divergências entre os dados enviados na declaração do usuário com informações fornecidas por empresas, bancos, planos de saúde, empregadores e outras instituições. O valor da restituição fica retido até que a situação da declaração do usuário seja regularizada.

Para corrigir a situação e tirar a declaração do Imposto de Renda da malha fina, existem dois caminhos possíveis: corrigir os erros ao enviar uma declaração retificadora, ou então apresentar documentos comprobatórios à Receita Federal.

Datas de restituição do Imposto de Renda 2026

A restituição será paga em quatro lotes: