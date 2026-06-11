Pode alugar Airbnb em condomínios residenciais? Veja o que determina decisão do STJ

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Superior Tribunal de Justiça paralisa ações judiciais em todo o país até a definição de uma regra única sobre locações de curta temporada

Leonardo Martins

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