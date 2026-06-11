Pode alugar Airbnb em condomínios residenciais? Veja o que determina decisão do STJ

Cada condomínio, no entanto, continua com sua convenção e suas regras internas. André Ávila / Agencia RBS

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) congelou, em todo o país, os processos que discutem o aluguel de imóveis por temporada pelo Airbnb em condomínios residenciais. A Segunda Seção da Corte decidiu, nesta semana, submeter o tema a uma regra única e obrigatória e, até a definição, suspendeu todas as ações sobre o assunto — inclusive no Rio Grande do Sul.

Na avaliação do advogado Éverton Tolfo, especializado em direito imobiliário e condominial, a atividade não está proibida nesse intervalo — até uma decisão definitiva da Justiça — porque qualquer ação movida por um condomínio também ficaria suspensa.

— Como ainda não há uma decisão sobre o tema, não está proibido. Entendo que a plataforma pode ser utilizada, até porque, se o condomínio ingressar com qualquer ação, ela terá de ser suspensa até o julgamento do STJ — avalia Tolfo.

O que vale agora

Os processos sobre aluguel de curta temporada em condomínios estão suspensos em todo o país

sobre aluguel de curta temporada em condomínios estão em todo o país Enquanto durar a suspensão, as ações em andamento ficam paradas e nenhuma nova demanda será julgada

Não há, neste momento, uma decisão obrigatória em vigor que proíba a prática de forma geral. Para o advogado Éverton Tolfo, isso significa que quem já aluga pode seguir operando por ora , porque eventual ação do condomínio também seria suspensa

, porque eventual ação do condomínio também seria suspensa Cada condomínio , no entanto, continua com sua convenção e suas regras internas. Prédios que já notificaram ou multaram moradores podem manter as cobranças. O que está suspenso é a disputa judicial sobre a validade dessas restrições

, no entanto, e suas regras internas. Prédios que já notificaram ou multaram moradores podem manter as cobranças. O que sobre a validade dessas restrições A palavra final virá quando o STJ julgar o Tema 1.443 e fixar uma tese válida para todo o Brasil

Regra que estava valendo

A suspensão muda o cenário desenhado poucas semanas antes. Em 7 de maio, a mesma Segunda Seção havia decidido que o aluguel de curta temporada descaracteriza o uso residencial do prédio e que, em condomínios com convenção residencial, a prática já é considerada vedada.

Pelo entendimento, o que precisa de aprovação em assembleia, com dois terços dos proprietários, é a liberação do Airbnb, e não a proibição. Essa lógica inverteu o que predominava nos condomínios.

Antes, quem queria barrar a atividade costumava precisar alterar a convenção para incluir uma proibição expressa. A decisão de maio, em um recurso proveniente de Minas Gerais, foi tomada por maioria apertada, com o Airbnb atuando no processo como parte interessada.

— Para usar a plataforma dentro do condomínio, a decisão de maio passou a exigir a alteração da convenção autorizando o Airbnb. Isso dificulta muito, porque alterar uma convenção exige quórum qualificado, e reunir esse quórum hoje é muito complicado — explica Tolfo.

O que diz o Código Civil

A decisão se apoia em dois pontos do Código Civil. O artigo 1.336 determina que o condômino dê à sua unidade a mesma destinação do prédio: em um condomínio residencial, os apartamentos devem servir para moradia.

Já o artigo 1.351 estabelece que mudar a destinação de um edifício ou de uma unidade exige a aprovação de dois terços dos condôminos.

Foram nesses pontos que o STJ enquadrou o Airbnb. A relatora do caso de maio, ministra Nancy Andrighi, considerou que o aluguel reiterado pela plataforma representa exploração econômica e foge da finalidade residencial. A forma do anúncio, segundo ela, não altera a natureza do negócio.

"O meio de disponibilização do imóvel não caracteriza a natureza jurídica do negócio. É irrelevante se a oferta foi feita por plataformas digitais, por imobiliárias, por panfletos na portaria ou por anúncios em classificados", afirmou a ministra na decisão de maio.

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Locação ou hospedagem: a dúvida de fundo

Boa parte da confusão, explica Tolfo, vem da falta de uma legislação específica para o aluguel por aplicativo. O Judiciário ainda discute se o serviço configura locação comum ou hospedagem, e a resposta muda as regras aplicáveis.

— Não existe uma legislação própria para isso. Há uma discussão sobre se o Airbnb configura uma locação de imóvel, regida pela Lei do Inquilinato, ou uma hospedagem, que é prestação de serviço regida tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelo Código Civil. Conforme for interpretada a relação, aplicam-se regras diferentes — pontua o advogado.

Essa indefinição ajuda a explicar por que tribunais de diferentes Estados vinham decidindo de formas opostas — cenário que o STJ agora tenta uniformizar.

Nos prédios, um conflito que já vinha de antes

A disputa nos condomínios é anterior à movimentação no STJ. Quem administra os prédios convive com o impasse há anos, conforme Silvana Laguna, gerente de relacionamento de condomínios da Auxiliadora Predial.

— Isso já existe há bastante tempo. Desde que começou essa febre das locações, com pessoas investindo o próprio dinheiro nesse tipo de aluguel, enfrentamos o problema em alguns condomínios. Há até ações correndo na Justiça com o intuito de proibir a prática, justamente pela falta de consenso entre quem mora e quem quer usar o imóvel para obter renda — afirma.

Segundo a gerente, a administradora costuma orientar os dois lados e levar a discussão à assembleia, que é quem decide eventual ação. No entanto, para Silvana, alcançar o apoio de dois terços dos proprietários é uma das maiores dificuldades da administração condominial, independentemente do assunto.

Já houve liminares que proibiram a prática por determinado período e depois foram revertidas, além de condomínios que vetaram o uso das áreas comuns pelos hóspedes. As queixas dos moradores, relata, concentram-se em dois pontos:

— O primeiro é a segurança, porque é difícil controlar quem o proprietário autorizou a ocupar o imóvel. Muitas vezes essa pessoa traz visitantes, e o condomínio não tem como saber que entrou um hóspede e depois entrou outra pessoa em seu lugar.

O segundo é o sossego. Silvana cita reclamações de barulho, gritaria nos corredores e falta de zelo com o patrimônio comum, desde botões de elevador até fechaduras, por parte de quem permanece pouco tempo no prédio e dificilmente retorna.

Caso pioneiro nasceu em Porto Alegre

O debate que pavimentou a discussão nacional começou na capital gaúcha. Em 2021, um condomínio residencial de Porto Alegre conseguiu autorização do STJ para impedir uma moradora de alugar o apartamento pelo Airbnb. Ela dividia o imóvel em três quartos e os alugava separadamente, o que gerava grande circulação de pessoas estranhas ao condomínio.

A Justiça gaúcha já havia barrado a prática, e a moradora recorreu ao STJ argumentando que a ocupação do apartamento por curtos períodos não retirava seu caráter residencial.

O julgamento do caso, na Quarta Turma, começou em 2019, com voto do relator, ministro Luís Felipe Salomão, favorável à moradora.

Prevaleceu, porém, a divergência do ministro Raul Araújo, que defendeu a autonomia do condomínio para definir as próprias regras.

"Essas movimentações que afetam a segurança devem respeitar as normas condominiais", afirmou Araújo no voto à época.

Aquela decisão valia apenas para o caso de Porto Alegre, porque não foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos.

Cinco anos depois, é o mesmo Raul Araújo quem relata os recursos que vão transformar o entendimento em regra obrigatória.

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Entenda a sequência

2021: a Quarta Turma do STJ autoriza um condomínio de Porto Alegre a barrar o Airbnb. A decisão vale apenas para aquele caso

7 de maio de 2026: a Segunda Seção uniformiza o entendimento: em prédio residencial, o aluguel por aplicativo já é considerado vedado, e liberá-lo passa a exigir a aprovação de dois terços dos condôminos

Nesta semana: a Segunda Seção suspende todos os processos sobre o tema no país e abre o julgamento que vai fixar uma regra obrigatória, o Tema 1.443

O que o condomínio pode fazer

Quando um morador insiste em manter o aluguel sem respaldo da assembleia, a administradora trabalha com um passo a passo.

Notificação: a orientação é que o condomínio primeiro notifique o proprietário, descrevendo o que a convenção proíbe e concedendo um prazo para que ele se adeque

a orientação é que o condomínio primeiro notifique o proprietário, descrevendo o que a convenção proíbe e concedendo um prazo para que ele se adeque Punição financeira: logo após a decisão de maio muitos síndicos passaram a aplicar a cláusula de multa prevista nas próprias convenções contra quem mantinha o imóvel na plataforma sem aprovação

Silvana afirma que, quando a prática já se encontra consolidada no condomínio, a administração precisa agir com cautela para não se tornar alvo de uma ação judicial. Por isso, a recomendação é formalizar a proibição em assembleia, com efeitos dali em diante.

No dia a dia dos condomínios, a indefinição não paralisou o mercado. Silvana avalia que, por ora, a maioria dos proprietários segue operando.

Papel do síndico

Enquanto a regra final não vem, sobra para o síndico a tarefa de administrar a tensão entre vizinhos. Para Silvana, esse é o ponto mais delicado de todo o debate.

— É muito importante que o síndico seja imparcial e não tome partido. Ele precisa garantir a estabilidade e a segurança, sem perder de vista a valorização do patrimônio coletivo. Seu papel é o de mediador; caso contrário, a situação pode virar uma guerra dentro do condomínio e todo mundo perde — pondera Silvana.

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O que está em jogo no julgamento

O STJ vai decidir se a simples previsão de uso residencial na convenção basta para impedir o aluguel por aplicativo, mesmo sem uma proibição expressa no documento. A tese firmada no julgamento valerá para todos os processos semelhantes em tramitação no país.

Em um dos recursos escolhidos como modelo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu que a locação por temporada não descaracteriza, por si só, o uso residencial do imóvel e que eventual proibição precisaria constar expressamente da convenção.

O condomínio recorreu sustentando o entendimento oposto: o de que, em prédios estritamente residenciais, a vedação já decorre da lei e da própria convenção.

O que diz o Airbnb

Locação de imóveis pelo Airbnb teria movimentado R$ 692,7 milhões em Porto Alegre ao longo de 2024, segundo estudo. Timon / stock.adobe.com

Em nota, o Airbnb afirmou que a decisão de maio se refere a um caso específico, não é definitiva e não determina a proibição da locação por temporada em condomínios.

Para a empresa, restringir esse tipo de aluguel "viola o direito constitucional de propriedade" de quem disponibiliza o próprio imóvel.

A companhia informou que adotará as medidas legais cabíveis e seguirá ao lado dos anfitriões em busca de alternativas para que a atividade continue sendo exercida.

Para reforçar o peso econômico do aluguel por temporada, a plataforma apresenta números locais.

Conforme um estudo encomendado pelo Airbnb à Fundação Getulio Vargas (FGV) e divulgado em 2025, a atividade teria movimentado R$ 692,7 milhões em Porto Alegre ao longo de 2024.

Impacto em Porto Alegre, segundo estudo

Entre os principais indicadores apresentados pelo estudo estão:

R$ 421,8 milhões em impactos diretos, incluindo gastos de hóspedes com alimentação, transporte, comércio e lazer, além da renda dos anfitriões

em impactos diretos, incluindo gastos de hóspedes com alimentação, transporte, comércio e lazer, além da renda dos anfitriões R$ 270,9 milhões em efeitos indiretos, relacionados a setores como energia, limpeza, manutenção e logística

em efeitos indiretos, relacionados a setores como energia, limpeza, manutenção e logística R$ 390,5 milhões de contribuição ao PIB da Capital

de contribuição ao PIB da Capital R$ 55,5 milhões em tributos diretos

em tributos diretos Influência sobre cerca de 4,2 mil empregos

No país, o mesmo levantamento estima uma contribuição de quase R$ 100 bilhões às economias locais em um ano, com a Região Sul atrás apenas do Sudeste.

Para o Airbnb, restringir a prática atingiria não apenas os anfitriões, mas também comércios e fornecedores que dependem dessa atividade.

Tire suas dúvidas

Posso alugar pelo Airbnb agora?

Não há, neste momento, uma decisão definitiva do STJ proibindo o aluguel por aplicativo em condomínios residenciais. Como os processos sobre o tema estão suspensos até o julgamento do Tema 1.443, a discussão segue em aberto.

Na avaliação do advogado Éverton Tolfo, quem já realiza esse tipo de locação pode continuar operando até que a Corte fixe um entendimento válido para todo o país.

Preciso da autorização do condomínio?

Ainda não existe uma definição final do STJ sobre a necessidade de autorização do condomínio.

Em maio, a Corte decidiu que, em prédios residenciais, o aluguel por aplicativo só poderia ser liberado com a aprovação de dois terços dos condôminos em assembleia.

Porém, os processos sobre o tema foram suspensos e esse entendimento será reavaliado no julgamento do Tema 1.443.

E se a convenção do meu prédio não diz nada sobre o assunto?

Essa é a principal questão que o STJ terá de resolver. O tribunal vai definir se a simples destinação residencial do condomínio já é suficiente para impedir o aluguel por aplicativo ou se a proibição precisa estar expressamente prevista na convenção do prédio.

Já fui notificado ou multado pelo condomínio. Vale?

Notificações e multas previstas nas regras internas do condomínio continuam podendo ser aplicadas.

O que está suspenso é a discussão judicial sobre a validade dessas restrições. A palavra final caberá ao STJ, que irá uniformizar o entendimento para todo o país.

Quando sai a decisão final?