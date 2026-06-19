Pix é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. Diego / stock.adobe.com

A partir de outubro, usuários do Pix por aproximação poderão aumentar o o valor diário das transações. Por enquanto, o limite permitido é de R$ 500. A novidade foi anunciada pelo Banco Central na terça-feira (16), por meio de uma instrução normativa.

O Pix por aproximação começou a operar em fevereiro de 2025. A modalidade do sistema de pagamentos permite que pagamentos sejam feitos apenas aproximando o celular ou relógio digital da maquina de cartão, assim como ocorre com cartões de débito e crédito utilizados na carteira digital.

Como ativar o Pix por aproximação

O Pix por aproximação está disponível apenas para dispositivos Android, como Google Pay e Samsung Wallet. A Apple ainda não permite que aplicativos de carteira digital atuem como Iniciadores de Transação de Pagamento (ITPs), exigência necessária para a operação.

Para ativar esta modalidade do Pix, é necessário vincular a conta utilizada a uma carteira digital. No momento da vinculação, você será automaticamente direcionado para a instituição onde possui conta para confirmar a autorização.