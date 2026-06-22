Pix por aproximação: Open Finance passa a permitir consulta de saldo e limite; entenda

Compartilhamento do saldo e limite é opcional. Bruno Peres / Agência Brasil/Divulgação

O Banco Central (BC) anunciou, nesta segunda-feira (22), a liberação do compartilhamento de dados de saldo e limite do Pix por aproximação em carteiras digitais ou ao autorizar movimentações via Open Finance.

Na prática, quando for fazer um pagamento utilizando uma carteira digital que ofereça essa funcionalidade, o cliente poderá visualizar quanto ainda tem de saldo em conta antes da transação.

O objetivo do BC é aumentar a efetividade dos pagamentos via Open Finance. Um dos principais problemas no sistema era o cancelamento de operações por saldo insuficiente.

O que muda

A otimização poderá ser oferecida somente em duas modalidades de pagamento do Open Finance:

Quando o cliente vincula sua conta no banco B a uma instituição iniciadora (banco A); essa funcionalidade inclui o Pix por aproximação por meio da carteira digital

Quando o cliente autoriza transferências automáticas via Open Finance de uma conta sua no banco B para sua conta no banco A (transferências inteligentes).

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Quem vai ofertar o serviço

A oferta do serviço é opcional. Mas as instituições detentoras das contas do cliente serão obrigadas a cumprir eventual ordem de pagamento ou transferência.

Segundo o BC, bancos e empresas podem criar novos produtos com essa funcionalidade. As facilidades podem ser vinculadas a pagamentos com débito em conta ou relacionadas a um checkout mais fluido.

O compartilhamento é obrigatório?

O compartilhamento do saldo e limite é opcional, e as instituições devem permitir que a vinculação da conta ou a autorização de movimentação automática prossiga normalmente mesmo quando o cliente não selecionar essa opção.

O cancelamento segue possível a qualquer tempo, como já é regra no Open Finance. O cliente poderá cancelar somente o compartilhamento de saldo e limite, mantendo a vinculação de conta ativa. Já se o cliente cancelar a vinculação, o compartilhamento de saldo e limite também é cancelado automaticamente.

O que é Open Finance