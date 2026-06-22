Pix por aproximação: Open Finance passa a permitir consulta de saldo e limite; entenda

O Banco Central (BC) anunciou, nesta segunda-feira (22), a liberação do compartilhamento de dados de saldo e limite do Pix por aproximação em carteiras digitais ou ao autorizar movimentações via Open Finance.
Na prática, quando for fazer um pagamento utilizando uma carteira digital que ofereça essa funcionalidade, o cliente poderá visualizar quanto ainda tem de saldo em conta antes da transação.
O objetivo do BC é aumentar a efetividade dos pagamentos via Open Finance. Um dos principais problemas no sistema era o cancelamento de operações por saldo insuficiente.
O que muda
A otimização poderá ser oferecida somente em duas modalidades de pagamento do Open Finance:
- Quando o cliente vincula sua conta no banco B a uma instituição iniciadora (banco A); essa funcionalidade inclui o Pix por aproximação por meio da carteira digital
- Quando o cliente autoriza transferências automáticas via Open Finance de uma conta sua no banco B para sua conta no banco A (transferências inteligentes).
Quem vai ofertar o serviço
A oferta do serviço é opcional. Mas as instituições detentoras das contas do cliente serão obrigadas a cumprir eventual ordem de pagamento ou transferência.
Segundo o BC, bancos e empresas podem criar novos produtos com essa funcionalidade. As facilidades podem ser vinculadas a pagamentos com débito em conta ou relacionadas a um checkout mais fluido.
O compartilhamento é obrigatório?
O compartilhamento do saldo e limite é opcional, e as instituições devem permitir que a vinculação da conta ou a autorização de movimentação automática prossiga normalmente mesmo quando o cliente não selecionar essa opção.
O cancelamento segue possível a qualquer tempo, como já é regra no Open Finance. O cliente poderá cancelar somente o compartilhamento de saldo e limite, mantendo a vinculação de conta ativa. Já se o cliente cancelar a vinculação, o compartilhamento de saldo e limite também é cancelado automaticamente.
O que é Open Finance
O Open Finance, ou sistema financeiro aberto, permite que o usuário leve suas informações financeiras de uma instituição para outra e movimente suas contas bancárias por diferentes plataformas.