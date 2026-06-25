Economia

Disclosure
Notícia

Fraude nas Americanas: PF faz nova operação e Justiça determina bloqueio de R$ 54 bilhões em bens

São cumpridos nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS