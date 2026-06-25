Fraude nas Americanas: PF faz nova operação e Justiça determina bloqueio de R$ 54 bilhões em bens

Fraude nas Lojas Americanas levou a pedido de recuperação judicial de urgência em 2023. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (25) a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga fraude nas Lojas Americanas. A ação conta com apoio do Ministério Público Federal (MPF).

São cumpridos nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, conforme a PF. Também foi determinado pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro o sequestro de bens e valores no valor de R$ 54 bilhões em nome dos alvos.

Segundo o g1, a investigação busca identificar se acionistas das Americanas e representantes dos principais bancos privados do país participaram do esquema de manipulação revelado em 2023. A apuração indica que ex-executivos atuaram para inflar os lucros da empresa artificialmente, com a manipulação de balanços e a ocultação de dívidas, valorizando as ações das Americanas na bolsa de valores. Os investigados ainda eram beneficiados com bônus milionários ligados aos resultados financeiros e lucravam com a venda de ações.

"Os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico", afirmou a PF. Os documentos reunidos na investigação indicam a possível prática dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa.

Entre os alvos estão:

Alexandre Abdo : executivo do Santander

: executivo do Santander André Almeida : executivo do Santander

: executivo do Santander Carlos Alberto Sicupira : controlador das Americanas

: controlador das Americanas Carlos Henrique Villela Pedras : executivo do Bradesco

: executivo do Bradesco Eduardo Saggioro : ex-integrante do conselho das Americanas

: ex-integrante do conselho das Americanas Gustavo Balassiano : executivo do Itaú

: executivo do Itaú José Rudge : executivo do Itaú

: executivo do Itaú Paulo Alberto Lemann : ex-integrante do conselho das Americanas e filho do controlador da varejista, Jorge Paulo Lemann

: ex-integrante do conselho das Americanas e filho do controlador da varejista, Jorge Paulo Lemann Sérgio Rial: ex-presidente do Santander e ex-CEO das Americanas

O que dizem os investigados

Acionistas

Os acionistas de referência foram surpreendidos pela operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 25.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal ao longo dos últimos anos, inclusive com base em acordos de colaboração premiada, indicam que o Conselho de Administração e os acionistas de referência foram continuamente enganados e induzidos a erro pela antiga diretoria da Companhia.

Os acionistas de referência entendem que a operação integra o curso regular das apurações em andamento e reiteram seu compromisso de colaborar plenamente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos, como vêm fazendo desde 11 de janeiro de 2023, quando tiveram conhecimento das fraudes contábeis.

Até o momento, as defesas não tiveram acesso à íntegra da decisão judicial que fundamentou a medida, razão pela qual aguardam mais informações para eventual manifestação complementar.

Americanas

A Americanas informa que não foi alvo de mandados de busca nesta manhã e que a Operação Disclosure realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal se refere à fraude revelada em 2023. A Companhia seguirá colaborando com as investigações e é a maior interessada no esclarecimento dos fatos.

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Santander

O Santander informa que está ao lado das partes prejudicadas na apuração das fraudes envolvendo a Americanas e segue colaborando com as autoridades competentes, como tem feito desde o início das apurações. A instituição reitera seu compromisso com a ética, a transparência e o estrito cumprimento da regulamentação em suas operações.

Bradesco

O Bradesco acompanha e está à disposição das autoridades.

Fase anterior

Em junho de 2024, foi deflagrada a primeira fase da operação. Na época, o levantamento da PF e do MPF estimavam o valor da fraude em R$ 25 bilhões. O ex-CEO Miguel Gutierrez e uma das diretoras da empresa, Anna Christina Ramos Saicali, foram alvo da ação e chegaram a ser incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo.

Na primeira etapa, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-diretores, no Rio de Janeiro.