Economia

Desconto de R$ 0,93 por litro
Notícia

Petrobras anuncia redução de 14,2% no preço do querosene de aviação

Diminuição busca aliviar custos do setor aéreo, que enfrenta alta de 54,5% no valor do combustível em 2026

Zero Hora

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