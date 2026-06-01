Petrobras anuncia redução de 14,2% no preço do querosene de aviação

Querosene de aviação já representa 45% dos custos operacionais do setor. Art by Pixel / stock.adobe.com

O preço médio da venda de querosene de aviação (QAV) terá redução de R$ 0,93 por litro para distribuidoras, o equivalente a 14,2%.

Os descontos integram conjunto de medidas emergenciais anunciadas pelo governo federal no início do mês passado para tentar conter a alta dos preços dos combustíveis.

As medidas representam ajuda temporária para as empresas de transportes, principalmente da aviação comercial, afetadas pela alta dos preços dos combustíveis, que dispararam devido aos conflitos no Oriente Médio.

De acordo com o g1, combustível acumula alta de 54,5% em 2026. Em comparação com dezembro do ano passado, o preço médio do querosene de aviação está R$ 1,98 por litro mais caro.