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PEC do trabalho flexível: entenda a alternativa ao fim da escala 6x1 no Senado Federal

Texto apresentado pela oposição prevê remuneração proporcional por hora. Matéria aguarda a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça

Rodrigo Celente

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