Economia

Força de trabalho
Notícia

Oito em cada 10 construtoras relatam falta de mão de obra; escassez motiva maiores salários e ofertas de qualificação

Setor é um dos que mais emprega no país, mas tem enfrentado concorrência de atividades informais e mais flexíveis

Bruna Oliveira

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