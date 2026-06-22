Oito em cada 10 construtoras relatam falta de mão de obra; escassez motiva maiores salários e ofertas de qualificação

Reconhecida entre as atividades produtivas que mais movimentam mão de obra no Brasil, a construção civil também lida com a falta dela em seus canteiros. O paradoxo está em números: segundo dado apresentado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), oito em cada 10 construtoras relatam falta de gente para trabalhar. Para o setor, o momento traça um panorama do mercado de trabalho, muito mais adepto, hoje, às jornadas flexíveis.

Historicamente, a construção civil é um dos setores que mais emprega no país. No Rio Grande do Sul, são mais de 140 mil empregos diretos e mais de 500 mil se considerados os indiretos. Mas a percepção geral é de que os canteiros estão envelhecendo. A média de idade do trabalhador empregado na construção é de 44 anos, e sem perspectivas de renovação.

— Os jovens não estão mais entrando na construção civil. Eles enxergam a atividade como um trabalho pesado, com poucas perspectivas de crescimento profissional e distante da inovação. Mas essa percepção não corresponde à realidade. A construção civil mudou. Os canteiros de obras estão mais organizados, seguros e tecnológicos — contrapõe o presidente do Sinduscon-RS, Rafael Garcia.

De acordo com as entidades do ramo, o setor oferece crescimento profissional e remuneração atrativa. Hoje, entre os setores produtivos, a construção civil tem o maior salário médio de admissão do país, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mencionados pelo Sinduscon.

Um piso mínimo regulamenta a atividade. A média de salário varia de R$ 3 mil a R$ 4 mil. Mas a urgência e a necessidade fazem com que as empresas paguem mais do que isso. Os postos de pedreiro, pintor, instalador e carpinteiro estão entre os mais difíceis de se preencher, e, justamente por isso, remuneram bem.

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Entre os trabalhadores, a baixa atratividade é atribuída à escassez de oportunidades para qualificação. Ou seja, para permanecer na atividade, é preciso a contrapartida do estudo, dizem. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Porto Alegre (STICC), Gelson Santana, a atração se dá por políticas públicas. O dirigente acredita que, para ter de volta esses trabalhadores, é preciso incentivo que envolva esforços de empresários, sindicatos e federações.

— A construção civil é um ramo de muita oportunidade. O trabalhador pode começar como servente e, se quiser, pode terminar como engenheiro. Mas ele precisa ter essa oportunidade — observa Santana, acrescentando que o trabalhador sempre vai escolher pelo ofício que lhe der as melhores condições, seja de salário, seja de oportunidade de estudo.

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Construtoras se adaptam

Para o presidente do Sinduscon, é preciso atacar o problema da falta de mão de obra em duas frentes. Primeiro, reconquistando “o orgulho de construir”. O ramo da construção, por exemplo, foi primordial na reconstrução do Rio Grande do Sul pós enchentes históricas, reforçando o papel indispensável desses trabalhadores. E, segundo, agindo na retenção e na qualificação desses profissionais:

— Ao longo do seu desenvolvimento profissional, o trabalhador precisa ter cursos de capacitação, almejando ganhar cargos e posições superiores — exemplifica Garcia.

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Diretor de engenharia da construtora Pavei, Rafael Pavei conta que uma das formas de manter os funcionários ativos na empresa foi optando pelo quadro próprio de colaboradores, em vez dos terceirizados. Assim, a companhia consegue estar mais próxima do funcionário, acompanhando o seu desenvolvimento profissional.

— Foi uma estratégia da empresa e estamos sentindo resultado, ainda que pontualmente. O nosso DNA sempre foi esse, mas não resolve o todo — diz Pavei.

Na Pavei, quadro próprio de colaboradores diminui escassez. Pavei / Divulgação

Para o diretor, a falta de profissionais no ramo é universal, do servente geral ao último degrau de trabalho na obra.

Na Melnick, as estratégias de retenção passam por várias frentes, entre elas o reconhecimento para funcionários dedicados e a produtividade alcançada. “Melhores do Ano”, Empreiteiro Parceiro e Melnick Training são algumas das ações em curso. Chief operating officer (COO) da construtora, Marcelo Guedes diz que a valorização dos trabalhadores, inclusive, é um diferencial que a informalidade não garante.

— Procuramos sempre desenvolver as pessoas para que elas possam produzir melhor, ter melhor qualidade no dia a dia do trabalho, até mesmo motivação. A pessoa que produz mais, que rende mais, normalmente está mais presente no trabalho. É uma relação de ganha-ganha — diz o COO.

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As construtoras comentam que os novos tempos no mercado de trabalho têm feito com que as empresas revisem os seus processos, muitas vezes buscando por etapas mais industrializadas, como o uso dos pré-moldados, para compensar a falta de mão de obra. Construções de grande porte chegam a comportar centenas de operários simultaneamente para sair do papel. Qualquer baixa no quadro faz falta no processo.

— Costumamos ter uma revisão constante dos nossos processos produtivos, porque é importante para que a empresa tenha competitividade, para que consiga atrair tanto pessoas quanto empresas terceirizadas. É importante que a gente tenha um ambiente de trabalho que seja produtivo — reforça Marcelo Guedes, da Melnick.

Como qualificar a mão de obra

Mais de 80 unidades do Senai oferecem capacitação técnica a estudantes e trabalhadores no Estado. Senai-RS / Divulgação

Entre os especialistas, o entendimento é de que as relações de trabalho têm mudado nos últimos anos a partir da "uberização" das atividades, sem os vínculos formais e com um forte questionamento sobre a forma de se trabalhar. Na indústria como um todo, onde se encaixa a construção civil, o impacto da mudança tende a ser maior, justamente devido a um caráter fabril próprio, em que os processos são mais tradicionais.

Mas para o diretor à frente do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), Claudio Gastal, há um desconhecimento geral sobre o que é trabalhar nessas áreas. Sobretudo pelas oportunidades de crescimento que estes ramos oferecem aos profissionais.

— A remuneração para vagas técnicas está em patamares que antes eram considerados de início de carreira para alguém com Ensino Superior. Até pelo domínio de algumas tecnologias que hoje são mais demandadas. Um estudante técnico transita por muito mais áreas. Antes, um curso era somente aquele curso. Hoje, a carreira profissional está continuamente em construção — diz Gastal.

É difícil dizer quais áreas na indústria não têm crescimento de remuneração. Mas para que os jovens saibam e queiram ingressar nestes ramos, uma das apostas é fomentar o conhecimento. Nesta frente, por meio dos seus braços de educação, o Sistema S tem buscado expandir a fronteira tecnológica para que o trabalhador atenda às novas demandas. São trilhas formativas que focam justamente nas áreas onde falta gente.

— O chão de fábrica, como se chamava, mudou muito nos últimos anos e hoje é amplamente automatizado, menos mecânico e menos repetitivo. Por isso, uma das frentes é a atualização de currículos, ouvindo indústrias e sindicatos, entendendo as necessidades de formação — reforça Gastal.

São mais de 80 unidades de capacitação do Senai no Estado, fora a atuação do Sistema S dentro das empresas. Os centos de formação estão em Porto Alegre, na Região Metropolitana e em várias localidades potenciais do Interior.

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Outro desafio é a requalificação dos profissionais que já estão no mercado de trabalho e precisam se atualizar. Para o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, somente a educação pode reter talentos no Estado, em processo que passa, também, por capacitar quem ensina.

Um programa da federação focado no ensino da robótica nas escolas públicas faz parte desta frente. A primeira fase do projeto, considerada um sucesso, ofertou 1,8 mil vagas para estudantes e 180 para docentes de escolas municipais gaúchas.

— Nosso maior problema nos últimos 20 anos foi ter perdido 700 mil cabeças privilegiadas para Santa Catarina, São Paulo e para o Exterior. Temos que reter talentos aqui no Estado. Temos que ter atrativos para os jovens. O programa que lançamos para ensinar robótica aos professores e aos jovens da rede pública é uma maneira de segurar esses talentos por aqui. A educação é a salvação do Rio Grande do Sul e do Brasil — destaca Bier.

Rede pública se prepara

O ensino tecnológico tem sido política pública no Estado. A rede estadual está abraçando a formação profissional dentro do novo modelo de educação técnica implantado pelo governo gaúcho como aposta para os próximos anos.

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Até 2025, a oferta de cursos técnicos estava concentrada em uma pequena parcela da rede. Neste ano, o modelo de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) foi incorporado a 409 das 438 escolas de Ensino Médio em tempo integral do Rio Grande do Sul.