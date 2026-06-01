O que é considerado um imóvel de luxo em Porto Alegre? Entenda o critério

Unidades vendidas por mais de R$ 2 milhões se enquadram na categoria. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Pesquisa recém-divulgada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) aponta que Porto Alegre registrou crescimento de 11% nas vendas de imóveis de luxo em 2026.

Mas o que uma unidade precisa para ser encaixada nesse ramo?

Para esse estudo, o Secovi-RS considera imóveis de luxo unidades com valor de venda acima dos R$ 2 milhões. O levantamento leva em conta apenas apartamentos — incluindo coberturas — e casas em condomínios, novos e usados.

Os dados de vendas do estudo consideram a base de cálculo informada para o valor do imóvel, não o valor pago da guia do ITBI como era antes.

Com o aumento dos custos de construção nos últimos anos e o lançamento de imóveis em áreas mais nobres, em alguns casos, unidades que não eram consideradas de alto padrão em um passado recente podem entrar nesse rol.