O que é considerado um imóvel de luxo em Porto Alegre? Entenda o critério

Pesquisa recém-divulgada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) aponta que Porto Alegre registrou crescimento de 11% nas vendas de imóveis de luxo em 2026.
Mas o que uma unidade precisa para ser encaixada nesse ramo?
Para esse estudo, o Secovi-RS considera imóveis de luxo unidades com valor de venda acima dos R$ 2 milhões. O levantamento leva em conta apenas apartamentos — incluindo coberturas — e casas em condomínios, novos e usados.
Os dados de vendas do estudo consideram a base de cálculo informada para o valor do imóvel, não o valor pago da guia do ITBI como era antes.
Com o aumento dos custos de construção nos últimos anos e o lançamento de imóveis em áreas mais nobres, em alguns casos, unidades que não eram consideradas de alto padrão em um passado recente podem entrar nesse rol.
Além disso, outros levantamentos podem usar critérios diferentes, como localização, espaço, serviços e tamanho do imóvel.