O que a maior feira de inovação da Europa ensina para o varejo vender mais

Anderson Aires / Agência RBS

Com a inteligência artificial cada vez mais incorporada ao dia a dia das pessoas, é natural que o comércio fique atento a como se adequar a esse novo hábito. E esse ponto dominou boa parte do segundo dia da edição 2026 da Shoptalk Europe, uma das maiores feiras do varejo e da inovação da Europa, realizada nesta semana em Barcelona.

Painelistas e empresas de tecnologia e de outros ramos discutiram como usar agentes de IA específicos para o comércio para conduzir clientes, melhorar processos internos, aumentar vendas, reduzir transtornos e aproveitar melhor os talentos.

No centro do debate, está uma transição de um modelo que hoje é passivo, com a IA geralmente respondendo aos consumidores, para um ambiente onde essas plataformas terão mais protagonismo na captação dos usuários e na decisão de compra deles.

Exemplos da L'Oréal e do Google

Num dos primeiros eventos do dia, no palco principal, executivos do Google e da L'Oréal destacaram o comércio agêntico. Esse conceito é baseado no uso de agentes de IA para conduzir os consumidores em todo o processo de compra de produto ou serviço, pegando desde o interesse dele até o pagamento.

Na prática, foi destacado que o comércio está migrando para um ambiente onde os “robôs” não são apenas auxiliares na busca por produtos. Eles vão até o consumidor, sugerindo, auxiliando no processo de compra e até adequando a aquisição com a disponibilidade de orçamento do cliente.

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Em meio a essa transição, os especialistas destacam que as empresas precisam ter um banco de dados forte, com detalhamentos robustos dos produtos e serviços que oferecem, para avançar nesse novo estilo de vendas, onde o cliente passa a ser mais assistido, aconselhado e guiado pelos agentes de IA.

Além disso, alertam para a necessidade de manter um relacionamento sólido e eficaz com os clientes para um bom ranqueamento e ganho de reputação no ambiente digital, o que aumenta as chances de ter seu ativo entregue para um público maior nesse canal.

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Melhorando processos e desempenho

Uma das empresas presentes na feira e que oferece serviço de agente de IA para o comércio é a Delight AI. O estande da empresa foi visitado, na manhã desta quarta-feira (10), pela comitiva de empresários gaúchos do varejo que estão em missão na Espanha, liderada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), nesta semana.

Durante o tour, Bernardo Aghemio, especialista técnico de vendas da companhia, explicou que o sistema funciona como um agente autônomo capaz de realizar vendas proativas, gerenciar estoques e processar devoluções de forma automatizada por voz ou texto.

Esclarecendo dúvidas do grupo de gaúchos, ele também destacou a capacidade da tecnologia de customizar interações em diversos idiomas, garantindo segurança de nível empresarial e integração direta com bancos de dados dos varejistas.

Aghemio também citou que esse processo pode otimizar o uso da mão de obra:

— Uma interação com um humano normalmente é mais demorada e mais cara. O nosso agente permite que você libere os seus funcionários para fazer coisas mais importantes na sua empresa, enquanto a IA toma conta da parte que é repetitiva. Um grande volume de coisas tomando tempo importante, que poderia ser usado em atividades para melhorar seu negócio, vender mais e otimizar o tempo das pessoas.

Primeiros passos

O gerente de Relações Governamentais da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Lucas Schifino, afirma que estar em eventos desse porte permite aos empresários um contato mais direto com esse tipo de discussão e tecnologia.

O executivo também destaca que os primeiros passos para avançar no uso de agentes de IA nos negócios são entender o funcionamento da tecnologia, focar na reputação e reviews orgânicos para gerar confiança, além de detalhar minuciosamente as descrições e o contexto de uso dos produtos:

— Diferentemente de um site, onde eu clico e tenho filtros e uma informação bem organizada, o agente precisa de mais detalhes, porque esses modelos de linguagem são baseados em conversas. Ele vai usar muitas informações. Então quanto mais precisa for a minha descrição do produto, a contextualização desse item, como para o que ele serve, para o que ele não serve, fotos, em quais situações ele pode ser útil, tudo isso vai ajudar esses agentes a chegarem no meu produto antes de chegarem no produto do meu concorrente.

Schifino também citou a importância de os varejistas participarem ativamente da operação de seus negócios para garantir o controle dos processos, mantendo contato com os consumidores e sua relevância nesse sentido.

Carrinho universal

Outro termo citado no painel sobre comércio agêntico foi o conceito de “carrinho universal”, desenvolvido pelo Google.

Dido Schmidt, diretora de parcerias globais para comércio do Google, descreveu essa tecnologia como um carrinho de compras inteligente, que permite aos usuários salvarem produtos enquanto navegam em diversos serviços do ecossistema do Google, como na busca, no Gemini (chat), no Gmail ou assistindo a vídeos no YouTube. Esse sistema preserva a intenção de compra e aumenta a conveniência do consumidor, segundo a executiva.