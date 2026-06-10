Economia

Comércio varejista 
Notícia

O que a maior feira de inovação da Europa ensina para o varejo vender mais

Segundo dia da Shoptalk Europe apresentou ações de exemplos da L'Oréal e do Google e como a IA está no centro da mudança de consumo

Anderson Aires

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