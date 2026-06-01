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O Pix corre risco? Entenda o peso do sistema na economia e o alerta sobre possíveis sanções dos EUA

Efeito de medidas norte-americanas contra PCC e Comando Vermelho ainda é tido como incerto no mercado financeiro

Bruna Oliveira

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