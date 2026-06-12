Nubank avisa clientes por engano sobre suposta liquidação do banco

Nubank enviou mensagens por engano informando clientes sobre suposta liquidação pelo BC. Nubank / Divulgação

O Nubank enviou por engano e-mails para alguns clientes informando sobre uma suposta liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central (BC). Segundo o g1, as mensagens foram enviadas nesta sexta-feira (12), porém, o banco não foi liquidado e segue operando normalmente.

No texto, a empresa informava que o BC havia determinado a liquidação da instituição e que "o ativo deste emissor sairá de circulação definitivamente". A mensagem orientava os clientes a solicitar o ressarcimento de valores de até R$ 250 mil ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Ao portal, o banco informou que o envio dos e-mails foi feito devido a "um erro operacional pontual, já identificado e solucionado". Ainda de acordo com o Nubank, "a instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto para sua operação, que segue com segurança e estabilidade".