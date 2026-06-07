Nota Fiscal Gaúcha terá 70 prêmios extras na semana do Dia dos Namorados; entenda

O NFG oferece três modalidades: o Receita Certa, o Receita da Sorte e o sorteio mensal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os cidadãos que incluírem o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota fiscal entre os dias 6 a 12 de junho poderão ter mais chances de ganhar prêmios através do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Em uma ação do Dia dos Namorados (12), a modalidade Receita da Sorte distribuirá prêmios extras de R$ 1 mil ao longo dessa semana.

A iniciativa promovida pelo governo do Estado por meio da Receita Estadual prevê o sorteio de 10 premiações diárias de R$ 1 mil, totalizando 70 premiações especiais no período. Conforme o governo, a ação deseja aproveitar o aumento das compras durante a semana para incentivar a inclusão do CPF na nota e evitar a evasão fiscal.

Como participar

Para concorrer aos prêmios, o cidadão precisa:

Realizar compras em locais ou contratar serviços no Rio Grande do Sul

Pedir a inclusão do CPF na nota fiscal

na nota fiscal Acessar o site ou aplicativo do Programa Nota Fiscal Gaúcha no mesmo dia da compra

no mesmo dia da compra Entrar na aba Receita da Sorte e clicar na nota fiscal disponível ou ler o QR Code do documento

Caso a nota seja premiada, o resultado deve aparecer imediatamente no aplicativo ou site.

Como se cadastrar no NFG

Para se cadastrar no site do Programa Nota Fiscal Gaúcha, é preciso informar o número do CPF e a data de nascimento. Em seguida, o sistema pede para identificar o nome da mãe, a fim de garantir a identidade do cidadão. O passo seguinte é o preenchimento do formulário geral do cadastro, onde devem ser indicados o endereço residencial, telefone e e-mails de contato e uma senha de acesso.

Nesta mesma página, aparecem os campos onde o usuário deve indicar se quer participar ou não dos sorteios e do Receita Certa. Em outro campo aparece a opção de indicar um time filiado à Federação Gaúcha de Futebol para ter a chance de ganhar mais bilhetes para o sorteio mensal.

Por fim, o cidadão pode selecionar até cinco entidades da sua região que serão beneficiadas com recursos do programa.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) orienta que o cadastro seja feito em navegadores de internet em computadores ou notebooks. Já nos celulares e tablets, a recomendação é tentar diretamente pelo aplicativo do NFG, e não pelo navegador.

Se, mesmo assim, tiver alguma dificuldade, há dois caminhos:

Ligar para a central de atendimento: 0800 541 23 23, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 20h.

Relatar o problema nesse site

Outras premiações em junho

Junto com a ação especial na semana do Dia dos Namorados, o Nota Fiscal Gaúcha também manterá suas demais premiações tradicionais ao longo do mês de junho. Conforme a Receita Estadual, serão distribuídos 15.430 prêmios em junho, somando mais de R$ 1,1 milhão.

A modalidade Receita da Sorte também continuará oferecendo 10 prêmios de R$ 500 e R$ 50 por dia.