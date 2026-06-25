Mercado Público de Gravataí será aberto até o fim do ano, projeta concessionária; veja como está o espaço

O Mercado Público de Gravataí está com inscrições abertas para empreendedores interessados em ocupar os espaços. Instalado no antigo Ginásio Aldeião, entre a Rua Adolfo Inácio de Barcelos e a Avenida Centenário, o mercado terá 27 boxes destinados a operações gastronômicas e comerciais.

A estrutura foi reformada para receber operações como restaurante, açougue, peixaria e lojas. Também há um palco para atividades culturais e estacionamento. A meta é se tornar um novo polo de convivência, cultura e turismo no município.

Apesar do avanço do projeto, ainda não há data para a inauguração. Segundo a concessionária responsável pela gestão do espaço, a SPE Mercado Urbano, a expectativa é receber o imóvel da prefeitura nos próximos dias. Antes da abertura ao público, ainda serão necessários reparos finais, limpeza e organização interna.

Conforme o administrador da concessionária, Clemir Lumi, até o momento, 40 interessados preencheram os formulários para as 27 vagas.

— Esperamos prospectar essas pessoas que têm interesse e passar para as imobiliárias fazerem contato e alocação posteriormente. Acreditamos que a partir de outubro a gente já consegue colocar em operação — estima.

Gestão privada

Antigo Ginásio Aldeião foi reformado para dar lugar ao mercado. Jeff Botega / Agencia RBS

O Mercado Público será administrado pela iniciativa privada após a assinatura do contrato de concessão com a prefeitura. O acordo, estimado em R$ 20 milhões, transfere à concessionária a responsabilidade pela gestão, operação, manutenção e exploração comercial do espaço pelos próximos 19 anos.

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Entre as atribuições da empresa estão o aluguel de lojas e boxes, a realização de eventos, a exploração publicitária e os serviços de limpeza, segurança e conservação do complexo. Em contrapartida à exploração do espaço, o município receberá uma outorga correspondente a 4% da receita bruta mensal da concessionária. Nos primeiros cinco anos, haverá um desconto progressivo nesse percentual, que será aplicado integralmente a partir do sexto ano de contrato.

O ginásio já havia sido reformado para um contrato anterior e estava estruturado para a operação desde 2024. No entanto, o processo teve que ser suspenso após intervenção do Tribunal de Contas do Estado, que apontou irregularidades.

— Foram ajustes na licitação, teve esse apontamento para correções. Nós tivemos que suspender a licitação anterior, isso gerou um atraso na entrega e realizamos uma nova licitação que concluímos com êxito, totalmente regularizado — esclarece o secretário de Administração, Modernização e Transparência da Gravataí, Rodrigo Silveira da Silva.

O que falta para a abertura

Embora a estrutura principal do mercado esteja pronta, o início da operação depende da conclusão dos acabamentos e ajustes realizados pela prefeitura. Após a entrega oficial do prédio, a concessionária ainda precisará concluir a organização operacional do espaço.

O atual contrato prevê um período de transição para implantação de segurança privada, transferência das contas de consumo e contratação das equipes que atuarão no local. Somente depois dessas etapas terá início a abertura gradual dos espaços comerciais e o funcionamento pleno do Mercado Público de Gravataí.

Como empresas podem se inscrever

As inscrições para empreendedores estão abertas e são feitas pela internet.

Passo a passo

Clique aqui para acessar o formulário destinado aos interessados em ocupar um dos 27 boxes disponíveis

destinado aos interessados em ocupar um dos 27 boxes disponíveis Após o envio do formulário, a concessionária Mercados Urbanos informa que fará contato em até 10 dias

Os selecionados receberão informações sobre os espaços disponíveis, valores de locação, condições de operação e poderão agendar visitas ao local

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