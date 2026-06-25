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Mercado Público de Gravataí será aberto até o fim do ano, projeta concessionária; veja como está o espaço

Estrutura tem 27 boxes para negócios gastronômicos e comerciais; seleção de empreendedores está aberta

Kathlyn Moreira

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