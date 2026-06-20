INSS: prazo para solicitar ressarcimento de descontos indevidos vale até este sábado

Prazo final para pedido de ressarcimento de descontos no INSS é dia 20 de junho. sauloangelo / adobe.stock.com

Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em função da fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tem até este sábado (20) para contestar as cobranças.

Segundo o INSS, até o momento mais de R$ 3,2 bilhões foram devolvidos a 4,7 milhões de segurados. Os dados são do balanço realizado no dia 11 de junho, de acordo com o g1.

Como vai funcionar

Após aprovada a contestação, os segurados podem ingressar no acordo de ressarcimento e receber os valores corrigidos em até três dias úteis diretamente na conta.

Tenho direito?

Para ter direito ao reembolso dos valores descontados entre março de 2020 e 2025, o segurado deve:

Verificar sua situação: confirmar se houve descontos indevidos pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios

confirmar se houve descontos indevidos pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios Contestar o desconto: informar ao INSS sobre a cobrança não autorizada através do aplicativo, site ou nas agências dos Correios

informar ao INSS sobre a cobrança não autorizada através do aplicativo, site ou nas agências dos Correios Aguardar a análise: a entidade associativa terá até 15 dias úteis para se manifestar

a entidade associativa terá até 15 dias úteis para se manifestar aderir ao acordo: se a entidade não responder ou apresentar documentação irregular (como assinatura falsa), o sistema libera a opção de adesão para o recebimento do valor, que pode ser feita somente pelo Meu INSS ou nos Correios

O ressarcimento é feito de forma automática na folha de pagamento sem necessidade de adesão manual para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos.

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Quem pode aderir ao acordo?

Podem ingressar no acordo de ressarcimento os aposentados e pensionistas que:

Contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade responsável em até 15 dias úteis

Receberam resposta considerada irregular, como assinaturas falsas ou gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos

Sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025

Têm processo judicial em andamento, desde que ainda não tenham recebido os valores (nesse caso, é preciso desistir da ação para aderir ao acordo, que é de natureza administrativa)

Relembre o caso

A Polícia Federal e Controladoria-Geral da União (CGU) apontam que um esquema de fraude envolvendo descontos associativos pode ter desviado R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024.