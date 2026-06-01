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Imóveis de luxo: veja em mapa quais os bairros de Porto Alegre com o maior número de vendas

Rio Branco, Bela Vista, Petrópolis, Jardim Europa e Cristal concentram mais da metade do total

Anderson Aires

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