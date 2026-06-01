Imóveis de luxo: veja em mapa quais os bairros de Porto Alegre com o maior número de vendas

Dados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) apontam para o aquecimento do mercado de imóveis de luxo em Porto Alegre. Na comparação entre os primeiros quatro meses deste ano com o mesmo período do ano passado, as vendas subiram 11%.
A comercialização de unidades de alto padrão está concentrada em alguns bairros da Capital. No topo do ranking, estão Rio Branco, Bela Vista, Petrópolis, Jardim Europa e Cristal.
Juntos, esses bairros somam 103 imóveis negociados este ano — ou seja, respondem por 59% do total. Além desses, outros 15 bairros contam com registro de vendas de unidades com valores acima de R$ 2 milhões.
O vice-presidente de Comercialização do Secovi-RS, Rafael Padoin Nenê, afirma que esse movimento está ligado ao fato de esses bairros concentrarem parte dos lançamentos e vendas praticadas neste recorte de tempo.
— O que dita mais este resultado, na maioria das vezes, são os próprios produtos que elevam a média do metro quadrado dos respectivos bairros, e não apenas pelo fato de terem, organicamente, atraído estes novos lançamentos. A exceção está no bairro Cristal, onde um único empreendimento foi idealizado a um lifestyle específico, valorizando o Guaíba.
Além disso, Nenê destaca que incentivos para a área do Centro Histórico e o alinhamento da Orla vêm "fomentando a região e gerando imóveis a partir desta régua de R$ 2 milhões".
— O exemplo do Jardim Europa soma com esta reflexão, porque, de um master plan bem feito, uma região foi impactada positivamente com uma ótima visão de mercado pelos empreendedores. Um ecossistema pensado e planejado, o que agrega muito valor aos imóveis — avalia.