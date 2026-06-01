Imóveis de luxo: veja em mapa quais os bairros de Porto Alegre com o maior número de vendas

Edifício de luxo no bairro Bela Vista, um dos líderes do ranking. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Dados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) apontam para o aquecimento do mercado de imóveis de luxo em Porto Alegre. Na comparação entre os primeiros quatro meses deste ano com o mesmo período do ano passado, as vendas subiram 11%.

A comercialização de unidades de alto padrão está concentrada em alguns bairros da Capital. No topo do ranking, estão Rio Branco, Bela Vista, Petrópolis, Jardim Europa e Cristal.

Juntos, esses bairros somam 103 imóveis negociados este ano — ou seja, respondem por 59% do total. Além desses, outros 15 bairros contam com registro de vendas de unidades com valores acima de R$ 2 milhões.

O vice-presidente de Comercialização do Secovi-RS, Rafael Padoin Nenê, afirma que esse movimento está ligado ao fato de esses bairros concentrarem parte dos lançamentos e vendas praticadas neste recorte de tempo.

— O que dita mais este resultado, na maioria das vezes, são os próprios produtos que elevam a média do metro quadrado dos respectivos bairros, e não apenas pelo fato de terem, organicamente, atraído estes novos lançamentos. A exceção está no bairro Cristal, onde um único empreendimento foi idealizado a um lifestyle específico, valorizando o Guaíba.

Além disso, Nenê destaca que incentivos para a área do Centro Histórico e o alinhamento da Orla vêm "fomentando a região e gerando imóveis a partir desta régua de R$ 2 milhões".