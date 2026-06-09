IA, entretenimento e hiperpersonalização: evento em Barcelona discute como impulsionar o varejo

Um dos locais mais associados ao conceito de cidade inteligente no mundo, Barcelona é palco, a partir desta terça-feira (9), de evento que tem a inteligência artificial (IA), o entretenimento no consumo e a hiperpersonalização como temas centrais para impulsionar o varejo. Em um clima agradável às vésperas do verão europeu, o município catalão abriga a edição 2026 da Shoptalk Europe, um dos principais eventos do setor e de inovação do continente.

Empresários, incluindo um grupo formado por empreendedores gaúchos em missão da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), trocam experiências e ideias em busca do que está ditando as regras do varejo no mundo.

Realizado na Fira Gran Via, centro de eventos tradicional de Barcelona, o evento se destaca por painéis em múltiplos palcos e estandes de empresas, focados em exemplos práticos de plataformas e métodos usados para atrair, recompensar e reter clientes, além da melhoria em processos. Nesse sentido, o uso de IA, análise de dados, gamificação e fidelização dos consumidores ganham destaque nesta edição.

Shoptalk Europe é realizado no Fira Gran Via, centro de eventos tradicional de Barcelona. Anderson Aires / Agência RBS

Fidelização e engajamento do cliente

A Neoday, companhia holandesa que oferece um software de fidelização de clientes, é uma das empresas que utiliza o conceito de retenção de consumidores a partir de técnicas como gamificação e bonificação.

A ferramenta da Neoday usa missões, minijogos e personalização para gerar mais receita a partir da base de clientes atual, focando em indicadores de desempenho como valor do cliente ao longo do tempo e frequência de compra. Ou seja, usa a interação do cliente com a plataforma para engajá-lo por meio de bônus e pontos, aumentando as chances de fidelização.

Ronald Meeuwissen, consultor sênior da Neoday, destaca que investir na lealdade do cliente ganha importância em um contexto onde os custos para a captação de novos consumidores cresceram.

— O que vemos mundialmente é a fidelidade baseada em experiência. Não se trata apenas do aspecto transacional de ganhar pontos para trocar por um cupom ou presente. Hoje, o que vale é a experiência de ir a um evento, ou ganhar um ingresso ou convite exclusivo. É disso que as pessoas realmente gostam e é o que impulsiona o engajamento dentro do programa. E, claro, o que também fazemos com a Neoday é a personalização um para um, o que torna a fidelidade muito relevante. Se você unir tudo isso, estará em um ótimo caminho — complementa Meeuwissen.

Hiperpersonalização

Logo na abertura do evento, no palco principal, Painelistas destacaram a hiperpersonalização como uma das principais ferramentas para impulsionar as vendas. A tendência busca adaptar ofertas ao perfil de cada consumidor, com apoio da inteligência artificial na análise de dados e comportamento dos usuários.

Exemplo prático

Estande da Optimizely oferecia experiência com perfume personalizado aos visitantes. Anderson Aires / Agência RBS

Com estande sempre cercado por curiosos e pessoas com celular em mãos, fazendo fotos e vídeos, a Optimizely usa parte desses princípios. A empresa americana oferece plataforma que automatiza processos de marketing e desenvolvimento web para facilitar a interação entre empresas e consumidores. Utilizando uma ferramenta própria de IA, a companhia consegue ajustar o conteúdo de um site ao perfil de cada visitante em tempo real.

Para ilustrar o conceito, a Optimizely disponibilizou no estande uma máquina que cria perfumes de acordo com as características de cada usuário. A fragrância usava um pouco de cada ingrediente conforme as informações fornecidas pelo cliente, criando um produto único.

— Dependendo das suas respostas, a máquina, que usa nosso agente de IA, vai selecionando uma porcentagem de cada tubo. Quanto mais respostas você der, mais personalizado será o seu produto. Ao final, ela cria uma mistura perfeita para você baseada nos seus gostos. É um exemplo perfeito de personalização — explica Carlos De La Cova, representante de desenvolvimento de vendas da Optimizely.

Agentes de IA para melhorar processos

Durante esse primeiro dia de evento, o grupo de empresários em missão da Fecomércio-RS participou de uma visita guiada no espaço do Google Cloud. Juan Luis Buenosvinos, um dos representantes da empresa no local, destacou como os agentes de IA da empresa podem auxiliar as empresas tanto no controle interno de processos quanto na comunicação com os visitantes do comércio digital.

Empresários de missão da Fecomércio-RS durante visita ao estande da Google Cloud. Anderson Aires / Agência RBS

Segundo o executivo, pequenas e médias empresas podem usar a plataforma para localizar melhor seus produtos em um ambiente cada vez mais competitivo e amplo de consumo. Os recursos da plataforma também ajudam a manter a fidelidade do cliente com base em uma interação que usa dados pessoais para oferecer novos itens e possibilidades de compra.

Além dos avanços em tecnologia e IA, outro tema abordado nas palestras foi como unir os ambientes físicos e digitais para ampliar o sucesso dos negócios. Uma das estratégias nesse sentido é usar as lojas físicas também como ponto de grande experiência para os clientes e de criação de conteúdos para as plataformas digitais. O evento segue até a próxima quinta-feira (11).