Governo recria cota de importação com alíquota zero para carros elétricos; entenda os impactos

Nova norma pode impedir aumento de valores de carros elétricos que entram no Brasil. Graham / stock.adobe.com

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) decidiu, nesta terça-feira (23), pela recriação das cotas de importação com alíquota zero para kits de peças para veículos elétricos e híbridos no Brasil.

A medida valerá por seis meses, a partir de 1º de julho, somando US$ 463 milhões. O patamar é idêntico ao que vigorou até janeiro deste ano.

A norma engloba veículos eletrificados montados e semidesmontados (SKD) e veículos desmontados (CKD). Ambos os regimes permitem a montagem final dos automóveis no Brasil.

A medida pode beneficiar montadoras de carros elétricos que atuam no Brasil, importando peças para produzir carros em fábricas no país.

Por outro lado, montadoras tradicionais criticaram a medida e cogitam ingressar na Justiça contra a isenção (veja abaixo).

O que diz o governo

Acima das cotas, foi mantido o cronograma de elevação tributária para veículos elétricos e híbridos importados. A decisão do governo determina que, a partir de julho, a tarifa para a importação SKDs irá para 35%, enquanto a tarifa CKDs passará de 14% para 35% a partir de janeiro do próximo ano.

A importação de carros montados, por outro lado, não terá qualquer tipo de cotas, segundo o Gecex.

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A nova norma pode impedir o aumento de valores de carros elétricos que entram no Brasil sem pagar tributos estabelecidos pelo governo.

"A medida converge com outras iniciativas do governo voltadas à renovação da frota e ao fortalecimento da inovação e da descarbonização no ecossistema automotivo brasileiro, com veículos mais sustentáveis, que contribuem para a redução das emissões de CO2", disse o Gecex, em nota.

Montadoras cogitam acionar a Justiça

Em nota, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) afirmou que a medida é "contrária aos interesses dos trabalhadores, das fabricantes nacionais de veículos e das empresas brasileiras de autopeças".

"Benefícios destinados à importação podem cumprir papel relevante em fases iniciais de implantação industrial. A ampliação em um momento em que os investimentos já estão anunciados e a produção local está em expansão reduz os incentivos para a evolução produtiva esperada dessa nova etapa da indústria automotiva", afirma a entidade.