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Governo recria cota de importação com alíquota zero para carros elétricos; entenda os impactos

Medida vai permitir isenção de impostos em até US$ 463 milhões em seis meses. Montadoras tradicionais criticam ação

Zero Hora

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