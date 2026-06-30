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Governo federal inicia retirada de subsídios aos combustíveis a partir desta quarta-feira

Decisão foi possível após queda no preço internacional do petróleo em razão do fim do conflito entre EUA e Irã. Petrobras anunciou redução proporcional no valor do diesel

Agência Brasil

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