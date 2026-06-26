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Golpe da restituição do Imposto de Renda: saiba como criminosos agem e como se proteger

Estelionatários aproveitam período de pagamentos para enviar mensagens falsas, clonar páginas e induzir vítimas a entregar dados bancários ou realizar pagamentos indevidos

Leonardo Martins

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