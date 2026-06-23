Economia

Vítimas de fraude
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Gaúchos receberam R$ 126 milhões em ressarcimentos por descontos irregulares do INSS

Prazo para contestações se encerrou no sábado, mas período para realizar acordo com o órgão segue em aberto

Gabriela Plentz

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