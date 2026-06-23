Gaúchos receberam R$ 126 milhões em ressarcimentos por descontos irregulares do INSS

Em todo o país, o montante ressarcido chega a R$ 3,2 bilhões. sauloangelo / adobe.stock.com

Os ressarcimentos a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chegaram nesta semana a R$ 125.991.732,41 no Rio Grande do Sul. O prazo para contestações dos descontos indevidos se encerrou no último sábado (20).

O valor corresponde aos acordos administrativos fechados com o INSS. Quase 209 mil gaúchos optaram pela alternativa oferecida pelo instituto e já receberam os valores de volta.

No total, 306.046 beneficiários contestaram os descontos no Estado. Ou seja, cerca de 68% deles fecharam o acordo e tiveram o dinheiro depositado. Enquanto isso, outros 32% ainda estão no processo de negociação.

Em todo o país, o montante depositado chega a R$ 3,2 bilhões, distribuídos a quase 4,8 milhões de beneficiários. Outros 2 milhões de aposentados e pensionistas ainda não receberam.

Contestação não garante pagamento imediato

Registrar a contestação é apenas a primeira etapa do processo. Após o pedido, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias úteis para apresentar uma resposta e comprovar que tinha autorização do beneficiário para aquele débito. Muitos casos ainda estão em análise ou tiveram a regularidade dos descontos comprovada.

Acordo ainda é uma opção